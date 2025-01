González Simancas és nomenat fill adoptiu de Sagunt

La inauguració d’un camp de futbol a Quart de les Valls va ser un dels esdeveniments més celebrats en la subcomarca de les Valls.

Las Provincias del 14 de novembre feia la crònica d’un acte que es va celebrar el diumenge anterior, 9 de novembre. La benedicció la realitzà el rector de la població a les tres de la vesprada. El saque d’honor va fer-lo l’alcalde Joquín Bonet Ribera.

Seguidament, van jugar el partit inaugural el Club Colón contra el Club Deportivo Los Valles. El camp estava molt concorregut. Va arbritrar el jutge municipal i antic jugador Vicente Marqués Ferrer. Segons el corresponsal, va ser imparcial. Els jugadors locals foren: Navarro, Forner, Montañana, Asensi, Llueca, Ballester, Fuertes, Inglada, Queralt, Bonet i Enlanga. L’encontre acabà amb un empat a zero.

La tragègia del mes fou l’atropellament de la guadabarrera Manuela Torres Otero de 52 anys per part d’un tren de la companyia minera Ojos Negros. Era l’encarregada del pas a nivell en la carretera de Terol a Sagunt. El seu cos va «destrozado horriblemente», com deia La Libertad el 14 de novembre.

L’ajuntament de Sagunt va nomenar al destacat arqueòleg Gonzalez Sinancas com a fill adoptiu. El director de les excavacions en el castell, promogudes a iniciativa de l’infant Alfons, havia arribat despús-ahir de Madrid, com anunciava Las Provincias el 18 de novembre. Se’n va sorprendre. Com deia La Correspondencia de Valencia el 18 de novembre el seu treball «no solo és en beneficio de la cultura nacional sino también en beneficio de Sagunto».

El 23 de novembre va celebrar-se un jonecada a Sagunt amb ramat de Ceballos, com relatava El Pueblo el 19 de novembre. El «rey del contorsionismo Panet» va donar l’alternativa a un fill seu. Actuà de «sobresaliente el torerito» Sopena amb els dos bous que va matar l’aplaudit Tomás Jiménez.

Els equips de futbol locals jugaren diversos partits. El Diario de Valencia del 18 de novembre contava que el Saguntino FC va empatar a casa contra el Llevantí CF per dos gols. L’Sporting F.C. Puerto de Sagunto va guanyar a l’Europa de Massanassa per dos gols a un fora de casa. La Correspondencia de Valencia narrava el 24 de novembre que s’enfrontaren els dos equips locals. L’equip del Port, que jugava fora de casa, va guanyar per dos gols a zero.

La població d’Algímia d’Alfara va inaugurar l’andana –passeig que comunicava l’estació de tren amb la població. Segons escrivia el corresponsal de Las Provincias el 30 de novembre, la iniciativa va ser possible gràcies a la bona gestió de l’alcalde Benjamín Mestre Salt. Afegia que ja quan va presidir el consistori l’any 1908 havia fet destacades obres com ara la conducció al poble de l’aigua de la font del Conde o la construcció de quatre fonts en llocs estratègics. Va promoure la construcció d’un nou cementeri, lleis d’higiene i un pla cultural. S’esmentava que el nou passeig feia dos metres d’ample i tenia dos fileres simètriques d’arbres amb ombratge. Tenia mèrit el fet que els terrenys per on passava els havien cedit gratuïtament l’alcalde, el mestre Manuel Pau, Constantino Ros, Manuel Martínez, Esparza, Salvador Serrano i Miguel Monzonis.

Este mes va acabar amb la tornada a Bilbao de Ramon de la Sota. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent». 20214 acabà mb una terrible desgràcia que tardara molt de temps a oblidar el poble valencià i que ha endarrerit la publicació d'aquesta secció.