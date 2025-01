Críticas en Albalat por no facilitar la asistencia de los ediles a los plenos

El grupo municipal del PSPV-PSOE de Albalat dels Tarongers ha mostrado su «indignación», ante «la falta de empatía del gobierno local con la oposición y en concreto, con nuestro grupo a la hora de convocar los plenos y las comisiones», avanzaban desde el grupo.

Este hecho ha generado la ausencia de los tres ediles del PSPV-PSOE en la sesión extraordinaria celebrada este lunes, al convocarlo por la mañana «pese a conocer que ninguno podíamos asistir tras comunicarlo por escrito, una información que creíamos sería suficiente para cambiarlo o posponerlo a otro día o a otra hora en la que pudiéramos estar todos, pese a su urgencia», explicaban. Sin embargo, «no fue así y el pleno se ha celebrado sin nosotros».

Los socialistas afirman que no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, ya pasó el año pasado por las mismas fechas. «Si es un pleno de urgencia, que lleva temas importantes, lo normal es que se cuente con nosotros».

Negar la participación

Según el grupo municipal, esta forma de proceder, que ya se repite en varias ocasiones, supone «poner trabas a nuestra participación en la gestión municipal, porque no es que no solo hacen caso omiso a nuestros impedimentos para poder asistir, sino que, lo más grave, es que no intentan buscar un consenso para que estemos todos y todas en los plenos y en las comisiones como nosotros hacíamos cuando estábamos gobernando». «No sabemos si es que no quieren que vayamos al ser la oposición mayoría, o porque no les interesa tener una oposición que fiscalice, que, por otro lado, es nuestra obligación».

Caber recordar que con la salida de Gisela Sáez, el gobierno se queda está en minoría con cuatro, mientras la oposición son cinco.

Respecto al pleno, llevaba una modificación de crédito y el proyecto de la remodelación del Jardín del río.

Este diario se ha puesto en contacto con la alcaldesa para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

