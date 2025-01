Sagunt y Canet se abren paso en Fitur

Los Ayuntamientos de Sagunt y Canet han vuelto a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La experiencia inmersiva, la mejora en la accesibilidad a los recursos turísticos y la Film Office han marcado el primer día de las autoridades de la capital comarcal, en una jornada no exenta de críticas al nuevo modelo impulsado este año por la Diputación para acudir al evento.

Entre las actividades en esta jornada, que no estuvo exenta de la visita de la ministra de Ciencia, Diana Morant, destacó la asistencia del alcalde, Darío Moreno, y la concejala de Turismo, Natalia Antonino, al relevo en la presidencia de la Red Española de Juderías, a la que pertenece Sagunt y que ahora dirige el alcalde de Ribadavia, César Fernández.

Otro de los puntos calientes de la feria fue Fitur Screen, en la que colabora Spain Film Commission, donde la delegación saguntina, incluida la gerente de la Film Office local, Cristina Baena, se reunió con la máxima responsable de Film Valencia, Ann Hernández, para tratar de varios proyectos en común. Además, Antonino acudió al Fitur Tech, dedicado a las últimas tecnologías y la sostenibilidad turística, donde se reunió con empresas del sector.

El alcalde y la edil de Turismo, con otras asistentes a la feria. / Levante-EMV

Estos encuentros, previamente concertados, fueron continuos durante la jornada con el objetivo de promocionar los recursos de la ciudad. En palabras del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, "un año más, estamos presentes en Fitur para exhibir nuestro potencial como destino turístico polifacético. A lo largo de estos días, vamos a hablar de patrimonio industrial, turismo de negocios, Camino de Santiago y, por supuesto, de oferta gastronómica. Se trata de un despliegue potente para mostrar todos los rincones de nuestra oferta turística. También vemos esta feria internacional como una oportunidad para incorporar nuevos elementos que hagan de nuestra ciudad un destino todavía más atractivo".

Por su parte, la edil de Turismo Natalia Antonino lamenta la "invisibilidad y las dificultades", pese a las cuales "realizamos un despliegue de acciones de proyección y mejora de recursos basados en la experiencia inmersiva, la digitalización y la innovación de los principales productos turísticos teniendo como eje referente el patrimonio cultural, natural y la gastronomía".

"Rascas y no hay nada"

Desde Canet d'en Berenguer, mientras, su alcalde, Pere Antoni, entra de lleno en la polémica al señalar que "este año, Fitur es como un decorado de Hollywood. Muy bonito y vistoso, pero rascas y no hay nada, solo fachada". Así define el espacio diseñado para la presente edición, un "nuevo modelo impuesto por la Diputación de Valencia, que unifica la oferta de la provincia, con lo que se diluye la riqueza de las propuestas que cada localidad nos esforzamos por mejorar año tras año. Es un desastre", ya que la visibilidad de los municipios "se reduce a un simple cartel con el nombre", insiste Antoni en relación a un cambio que la Conselleria ha justificado en "razones técnicas" y "no políticas", como asegura el socialista y su homólogo de Sagunt.

El alcalde de Canet, en Fitur. / Levante-EMV

Además de "tener que pelear por el escaso espacio en una única mesa de apenas dos meros", el alcalde de Canet señala como otro de los problemas "la falta de preparación del personal de la diputación. Le pregunté a una de las azafatas sobre la oferta de Canet y, de forma muy amable y profesional, ha demostrado que no tenía ni idea. La culpa no es suya, es imposible que conozcan todos y cada uno de los destinos en profundidad. Antes, con nuestro propio personal, no se daba ese problema".

Boicot

Pere Antoni también confirma que secundará el boicot de los socialistas al acto que este jueves organizan en Fitur la Diputación de Valencia y la Generalitat. "No ha sido una decisión fácil, pero es la única forma que tenemos de mostrar nuestro descontento y defender nuestros intereses. Es muy triste que -las administraciones autonómica y provincial- hayan optado por la politización de la promoción turística de la Comunitat Valenciana, que debería ser un tema sin partidismos y en el que todos vayamos de la mano", reitera.

Aún así, explicó, “las trabas que nos ha puesto la administración valenciana a ciertas localidades, como nosotros —Sagunt, Alfàs del Pi, Guardamar del Segura, Dènia…—, casualmente muchas de ellas gobernadas por el PSPV, no nos va a impedir hacer nuestro trabajo. Tenemos mucha experiencia en Fitur, sabemos lo que queremos y lo que no, y estamos buscando como podemos los medios necesarios para sacar todo el provecho a la cita”, insiste días después de que la Conselleria acusara a los alcaldes de Sagunt y Canet de crear "una polémica artificial" sobre Fitur y recordara que los grandes municipios con espacio propio en el stand de la Comunitat Valenciana “son en realidad marcas turísticas nombradas desde hace años, algunas de ellas por el Botànic, como Alicante o Elche”.

