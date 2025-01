Duras críticas a la situación educativa de Sagunt

Compromís Sagunt pide la retirada del proyecto de “Libertad Educativa” del PP. El partido valencianista ha mantenido una reunión con el sindicato STEPV, donde han mostrado el rechazo conjunto contra la orden para la aplicación de la Ley 1/2024 sobre la elección de la lengua base en la educación. Ambas partes han analizado su situación en Sagunt y sus consecuencias. En palabras de Pepe Gil, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento: “Desde Compromís consideramos que la Ley Rovira -nombrada con el eufemismo de Libertad Educativa-, vulnera preceptos básicos de la LOMLOE, Ley de uso y enseñanza del valenciano, el Estatuto de Autonomía y la misma Constitución Española, y que busca convertir en marginal el valenciano, nuestra lengua propia y seña de identidad esencial de nuestro pueblo.”.

A la reunión celebrada en la sede del STEPV en el Port de Sagunt, han asistido representantes del STEPV – Intersindical Camp de Morvedre, Imma Coret, coordinadora del área de Organización de la STEPV; Ester Roca, permanente sindical, y Ximo Granya, mientras de Compromís han acudido Pepe Gil, portavoz en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Soriano y Josep Manuel Tarazona.

Pla Edificant

Además, también se ha tratado la situación grave de determinadas infraestructuras afectadas por la retirada del pla Edificant en Sagunt por el actual gobierno del PP, con el apoyo de Vox. Según explica el portavoz valencianista: “Esta decisión ha impedido la rehabilitación integral del CIPFP Eduardo Merello, lo cual está complicando la formación adecuada en materia profesional de muchos jóvenes de la localidad, en un edificio que ahora está en precario para desarrollar los ciclos de FP previstos que necesitan nuestras empresas”.

“Desde Compromís, pensamos que el hecho de no ver avances en la ejecución de las obras del pla Edificant, ya delegadas a colegios en Sagunt, es responsabilidad del equipo de gobierno de la ciudad, formado por PSOE y EU, y su inacción incomprensible en el desarrollo de las competencias delegadas y con dotación económica que ya tienen para hacer las obras en CEIP Cervantes, CEIP Maestro Tarrazona, CEIP Baladre o CEIP Montíber, y otras inversiones en otros centros”, continúa Gil.

Otro aspecto tratado en el encuentro ha sido la situación de masificación que hay en la inmensa mayoría de centros de primaria, secundaria y FP de Sagunt, así como los "nulos avances" que a su juicio hay en la elaboración de proyectos de nuevos centros educativos demandados por el consistorio. Tal y como recuerda Pepe Gil: “El curso pasado ya fue muy problemático, por el creciente volumen de adscripciones y matriculaciones en los colegios y centros educativos, que se está agravando día a día”.

Otro punto tratado ha sido "la eliminación, por parte del actual equipo de gobierno de Sagunt, de las políticas educativas en materia de programas de apoyo, acción y compensación educativa". “Desde Compromís es incomprensible que no se lleven adelante estas iniciativas, y más cuando tan buenos resultados dieron en nuestra localidad en últimas legislaturas, para mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado”, manifiesta Gil.

Plantillas

Finalmente, se habló del decreto de plantillas del profesorado que, según ambas entidades, no se ha puesto en marcha después de la sentencia judicial que obligaba a su cumplimiento a la actual Conselleria d’Educació y no se ha ejecutado, lo cual está provocando que se vuelva a judicializar. “Exigimos a la conselleria que cumpla con la sentencia, y no dilate más en el tiempo la ejecución de este decreto tan importante para el profesorado de nuestro país", concluye Pepe Gil.