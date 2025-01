El charlartán más internacional del siglo XIX centra un libro de José Luis Chover

El supuesto "remedio universal" de un cirujano francés cruzó incontables fronteras en pleno siglo XIX e incluso llegó a tomarse en Sagunt , como luego se documentó. Este último detalle despertó una gran curiosidad por toda esa historia en José Luis Chover, exteniente de alcalde de la capital comarcal, exgerente del Hospital de Sagunt y médico epidemiólogo que no ha dudado en dedicar un libro a desgranar y analizar cómo ese brebaje, que ve "altamente peligroso", pudo desatar ese furor a nivel internacional.

Bajo el título “La Medicina Curativa o el Charlatanismo Ilustrado”, el trabajo de este especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública desenmascara al cirujano Louis Leroy o Mr. Le Roy; posiblemente, el charlartán más internacional del siglo XIX pues hizo popular aquella fórmula como solución a todas las enfermedades y escribió varios libros donde lo justificaba, logrando que algunos fueran traducidos a diversos idiomas.

Chover ya había escrito en 2022 sobre este avispado cirujano, después de conocer por una compañera que aquel "elixir" fue tomado en Sagunt y en otras localidades cercanas. Aunque entonces era gerente del Hospital de Sagunt, se dejó llevar por su interés y "en sus ratos libres" indagó en aquellos hechos. "Hice primero un artículo para la revista del Centre d' Estudis Camp de Morvedre y luego, otro, con el que gané el premio Röel del Instituto Médico valenciano en 2022. Al ver que había recogido tanto material, pensé en un libro. Y, cuando me jubilé, prácticamente ya lo tenía escrito", admite a preguntas de Levante-EMV.

Portada y contraportada del libro. / Levante-EMV

Esa investigación, según confiesa, no dejó de depararle sorpresas respecto al alcance que llegó a tener aquella fórmula. Según explica, pese a las muchas limitaciones en las comunicaciones de entonces y las duras críticas de la medicina oficial de la época, la fórmula se vendió y publicitó tanto en varios países europeos como americanos. "Yo no me podía imaginar hasta donde llegó, la verdad. Se prohibió tanto en Francia como en España, pero se siguió comercializando igual", detalla.

Un "laxante drástico"

Tras analizar la composición, Chover no duda en que era un "laxante drástico que podía causar perforaciones intestinales". Por ello, atribuye gran parte de su éxito a los libros que escribió Leroy, dando un cuerpo argumental a su 'remedio'. Estos últimos, con títulos como 'La medicina curativa ó La purgación dirigida contra la causa de las enfermedades', fueron traducidos a varios idiomas y "le distinguían de otros charlatanes, dándole ese carácter supuestamente ilustrado", explica Chover, reconociendo que hubo también otros factores clave "en esa expansión", como detalla en su trabajo.

Uno de los libros escritos por Leroy. / Levante-EMV

Al ser preguntado sobre el presente actual, el autor ve evidente que "todavía hay charlatanes, como los que querían combatir el covid con lejía". Pero piensa que "ahora la sociedad está más formada e informada", por mucha influencia que puedan tener las redes sociales. "En el siglo XIX calaban más. Era una época donde había mucho desconocimiento, donde la medicina oficial también se veía muy limitada a la hora de atajar muchas enfermedades hasta que luego llegó la penicilina", afirma.

Curiosidades, anécdotas y datos

Ese éxito de ventas repudiado por la medicina oficial de la época encierra otras muchas más curiosidades y anécdotas que Chover completa con todo tipo de información.

La obra, que ya está a la venta, se presentará en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt el próximo miércoles 29 de enero a partir de las 19 horas, de la mano de Mario Pereiró. Ya el 20 de febrero se hará el acto en la Casa Capellà Pallarés de Sagunt junto al presidente del Centro Arqueológico, Amadeo Ribelles. Dos actos que prometen tanto como la propia lectura del libro.

Suscríbete para seguir leyendo