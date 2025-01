Robatori en l'estació de Sagunt

El mes de desembre de 1924 va iniciar-se amb una notícia social. L’empresari Ramón de la Sota Llano va tornar a Bilbao procedent de Sagunt. Ho va fer amb la seua dona Catalina Aburto, la filla Begoña i la neboda Maria Manu Abartu. Així ho publicava el diari La Noche el 10 de desembre.

Un curiós anunci que apareixia en la premsa era la venda d’una finca en la partida de Sabató. Tenia 396 fanecades de garroferes i oliveres. Se’n venia una altra en la partida de Fontanelles de 306 fanecades. Esta també contenia vinya, una caseta de retir i una mina d’algeps. Apareixia en el Diario de Valencia l’11 de desembre.

L’arribada de Nadal va potenciar l’esperit solidari d’algunes entitats. El president de la Caixa d’Estalvis de Sagunt va lliurar 150 pessetes al governador civil per a les estrenes del soldat, deia la Correspondencia de Valencia en l’edició del 13 de desembre.

Excursió

El 14 de desembre el Real Automòbil Club de Valencia va organitzar una excursió a Sagunt amb la idea que els cotxes i les motocicletes que tenen proves pròximament pogueren entrenar. En total, isqueren quasi 30 cotxes encapçalats pel president Domingo Macarós i el secretari de l’entitat Vicente Marzal. Els entrenaments es feren a les vores de Sagunt. Entre els participants, destacaren: Juanito Albacar, Martí, Marco i Meliá. Aconseguiren «velocidades fantásticas que arribaren a 90 i 110 km».

Entre els robatoris, destaquen els ocorreguts a l’estació del ferrocarril Sagunt. El 12 de desembre va realitzar-se’n el primer. El Correo del 18 de desembre deia que novament es va furtar la caixa de diners ubicada allí.

El futbol va tindre el seu protagonisme. El Llevantí CF es va enfrontar a casa contra el Saguntino CF. Va perdre per un gol a zero. Contràriament, l’Sporting de Sagunto guanyà per quatre gols a zero a l’Europa CD. Tot això ho relatava Las Provincias el 23 de desembre. El mateix diari descrivia el 26 de desembre que l’equip del Port va jugar el dia de Nadal un partit al Mestalla contra el Valencia CF. L’equip local estava format per jugadors reserves, tercers i infantils. L’equip de la comarca va véncer per un gol a zero.

El diumenge 21 de desembre va celebrar-se el tradicional acte d’homenatge als màrtirs de Sagunt assassinats a Betxí pels carlistes. Van participar les entitats amb les seues banderes, les bandes del municipi i la Unió Musical de Faura. En acabar, l’alcalde va fer un discurs en el qual va agrair la participació de tota la gent.

La remolatxa a les Valls

El 27 de desembre Las Provincias feia una crònica agrària que descrivia l’expansió del cultiu de la remolatxa per la subcomarca de les Valls. Relatava que per primera vegada s’havia expandit per tots els pobles i que «el próximo año serán muy pocos los campos en los que no se siembre remolacha». Els ramaders havien descobert que són bones per als seus animals. Per eixa raó, estava augmentant-ne la demanda. De fet, ja es pagava a 5 reals l’arrova. Segons deia el corresponsal, solament calia el suport de les societats sucreres als llauradors perquè este cultiu siga un èxit i «el próximo año podrán recolectarse millares de toneladas de remolacha».

Així acaba el relat de tot el que va succeir al Camp de Morvedre en l’any 1924. Les notícies continuaren i també la secció seguirà relatant el que va succeir en 1925.