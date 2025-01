El Fertiberia se aleja del ascenso directo tras caer en Ciudad Real

El Fertiberia BM Puerto perdió una gran oportunidad de dar un golpe encima de la mesa de la División de Honor Plata. Y es que los rojiblancos protagonizaron un inicio fulgurante en el Quijote Arena frente el ID Energy Caserío (35-34) y tuvieron fases de dominio que parecía conducirles a un triunfo que les catapultaba a la segunda posición. Sin embargo, acabaron sufriendo «una derrota muy dolorosa», según reconoce el técnico, Toni Malla, quien asume la responsabilidad del resultado.

«No estuvimos inteligentes -explica-ni concentrados. Ellos controlaron el timing del partido y no supimos responder. Cometimos demasiados errores por no saber controlar situaciones que teníamos trabajadas», añade el técnico del Fertiberia, quien lamenta especialmente «un momento de descontrol, que no supimos superar mentalmente».

Derrota dolorosa

Más allá de la oportunidad perdida, el entrenador del conjunto porteño apunta que «una derrota en Ciudad Real podría ser esperable, pero duele más porque teníamos el partido ganado», así que confía en que este encuentro «nos sirva para aprender y para mejorar tanto individual como colectivamente. Ahora nos toca seguir evolucionando y esperar que la afición nos siga apoyando, como hizo una vez más en el Quijote Arena».

Toni Malla en el último partido en casa. / Pepa Conesa

Entre los destacados del encuentro en el bando visitante están Matheus de Novais, que acabó con 9 goles, y Dusan Trifkovic, que anotó 7 y estuvo especialmente acertado en los parciales iniciales.

Próximo partido

La primera oportunidad para quitarse este sinsabor será con motivo de la visita el sábado del Barça Atlètic al pabellón polideportivo del Port de Sagunt.