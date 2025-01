"Albalat impide que el pleno se pronuncie sobre la dimisión de Mazón"

La iniciativa presentada para que el próximo pleno de Albalat dels Tarongers pudiera debatir el pedir la dimisión del President de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha llegado a ser incluida en el orden del día. Así lo han denunciado la edil Gisela Sáez y Rafael Asensio, secretario local de Compromís en la Baronia, en un escrito enviado a esta redacción donde censuran esa exclusión y la atribuyen directamente a la alcaldesa, María Asensi (PP).

La idea de plantear este asunto en el pleno surgió de Asensio y respondía a la acción que Compromís está llevando a cabo a nivel general en todos los ayuntamientos donde tiene representación o llega a negociar con otros ediles que la presenten, como hizo el nacionalista con la edil Gisela Sáez. "Me lo sugirió y me pareció bien", explicaba esta última a Levante-EMV.

Aunque la independiente presentó a la vez dos mociones, según explica, solo esta última no cuajó y tampoco llegó a recibir explicaciones del motivo. "La señora alcaldesa ha decidido impedir que el grupo de no adscritos lleve al pleno municipal de este 30 de enero de 2025 la moción de “Apoyo a los municipios afectados por la DANA y la petición de dimisión del Sr. Mazón como presidente del Consell.... y, como ya es costumbre desde que ocupa el cargo, no ha ofrecido ninguna explicación. Este hecho es injustificable”, aseguran en su texto conjunto Sáez y Asensio.

"Decisión exclusivamente partidista"

"Desde nuestro punto de vista, se trata de una decisión exclusivamente partidista, en la que la alcaldesa pretende encubrir la mala gestión de su partido al frente de la Generalitat y evitar el debate sobre la irresponsabilidad del presidente de todos los valencianos. No nos vale la excusa de si el debate sobre la dimisión de Mazón es procedente en el ámbito local o no, ya que en esta legislatura el equipo de gobierno presentó una moción para pedir la dimisión de Pedro Sánchez", afirman.

"Al final, el PP hace lo de siempre: dinamitar la democracia desde dentro de la democracia, impidiendo que las decisiones se tomen en los consistorios como deberían. De hecho, desde que manejan el gobierno municipal PP y VOX, así está siendo. Y como siempre, quien sale perdiendo es el pueblo. Le pedimos a la señora alcaldesa que reflexione, de forma seria y profunda, sobre la gestión que está llevando a cabo", finalizan".

La alcaldesa, sin embargo, afirma que es «falso» que haya habido intención política y dice que no ha llegado a incluirla porque «estaban cerrados los puntos del orden del día cuando me llegó».