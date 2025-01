Ésta es la estrategia de Canet para desestacionalizar su turismo

El comercio local forma parte activa de la política del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Así quedó patente en la gala celebrada este martes, una cita que cumple con el principal objetivo de poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial del municipio y que el alcalde, Pere Antoni, aprovechó para dibujar las líneas maestras de su gestión durante este año con el nexo común de la calidad.

El socialista señaló la sostenibilidad como el primero de estos ejes, ya que "cuidar nuestro entorno no es una opción, es un deber para mantener los entornos naturales, cuya desaparición pondría en peligro nuestro turismo, nuestra economía y nuestra esencia". Antoni añadió que el segundo pilar es "la desestacionalización del turismo, que no solo se trata de alargar las temporadas, sino de hacerlo poniendo siempre en el centro al pueblo, las tradiciones y los comercios. Fem poble no es solo un lema, es nuestra manera de avanzar unidos, escuchándonos y creando oportunidades para todos".

Festivales gastronómicos

Estas ideas se concretarán a lo largo de este año con los festivales gastronómicos Llamafest, uno dedicad0 al arroz en mayo y otro a las brasas en octubre. Además, se programan dos certámenes musicales dedicado uno al Remember y el segundo en un horario de tardeo para el público familiar.

La edil de Comercio, en un momento de la gala. / Daniel Tortajada

Durante la gala también tomó la palabra la concejala de Comercio, María Martínez, quien anunció la I edición de la Ruta de Azahar, dedicada a la naranja y que incluirá showcookings, visitas guiadas a huertos y creaciones gastronómicas.

En octubre será el turno a Festerreta, un encuentro para reivindicar las tradiciones y la cultura, con talleres y actividades para todas las edades, con el principal objetivo de dar visibilidad a comercios y asociaciones de Canet.

Cocineros de prestigio

La edila también ofreció detalles de otra novedad como es 'Arrels al plat', una recopilación del legado gastronómico del municipio, en el que vecinos y vecinas explicarán sus platos más tradicionales a cocineros y cocineras de prestigio para su reinterpretación.

Estas acciones se suman a otras que ya están en marcha, como el concurso fotográfico en redes sociales, la campaña 'Compra al teu poble' y el 'Decora Canet', la iniciativa para conciliar la vida familiar y laboral 'Canet&Families' o el Plan Estratégico de Comercio.

Autoridades y premiados en la II Gala del Comercio de Canet d'en Berenguer. / Daniel Tortajada

Durante la gala también se reconoció al restaurante La Perla como ganador de la VII Ruta de la Tapa, gracias a su brioche de panceta con kimchi, hoisin, wakame, mayonesa ahumada y con kale crujiente. Además, se entregaron vales para dos cenas entre los votantes de este concurso y se dieron a conocer los 20 ganadores de los 50 euros entre los más de 2.000 participantes en la campaña Compra al comerç local.

Premio honorífico

Los momentos más emotivos quedaron para el premio honorífico a la firma Gil Canet, que celebra su 90 aniversario. De la mano de su fundador Francisco Gil, su primera ocupación fue la de herrar caballos y, tras la Guerra Civil, amplió su cartera de productos con la fabricación de aperos de labranza y cerrajería. Ya fueron sus hijos, Francisco y Juan Antonio, quienes apostaron por la modernización del negocio familiar al especializarse en la forja y la fabricación de aluminio y hierro. Ahora, María Gil Torán, sobrina nieta del fundador, es la responsable de una empresa convertida en una de las referencias en el Camp de Morvedre.

Autoridades

Entre quienes no quisieron perderse el acto destacaron Cristina Plumed, presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre; María Giral, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Turismo Unidos Canet; además de múltiples representantes de la sociedad canetera.