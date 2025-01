Sagunt trabaja para ser considerada "gran ciudad"

Sagunt está viviendo un periodo de expansión que el ayuntamiento afronta con múltiples frentes, pero siempre con la voluntad de que el crecimiento económico asociado a la futura gigafactoría de Volkswagen y a otras inversiones vaya acompañado de mayores infraestructuras en todos los ámbitos y una mirada social.

Este es el principal mensaje en el que ha insistido el alcalde, Darío Moreno, en un encuentro con medios de comunicación, donde ha recalcado la apuesta del gobierno local por reforzar el carácter industrial de una ciudad donde la logística es también fundamental, pero como "herramienta" de desarrollo.

Además de subrayar la evolución positiva de las obras de la gigafactoría de Volkswagen y de todas las infraestructuras que ésta lleva asociadas, ha recalcado el mantenimiento de la planta de Galmed, después de que una factoría comprara las instalaciones cuando ya el cierre parecía definitivo.

Prueba del crecimiento de la población es el censo municipal, que sigue en aumento y ya ha llegado a los 75.000 habitantes, según ha asegurado, por mucho que el Instituto Nacional de Estadística (INE) maneje otras cifras. Con esa demografía al alza desde hace unos años y otros argumentos, el gobierno local aspira a que la población sea considerada a nivel oficial como una "gran ciudad" pues esto, tal y como ha explicado, le permitirá lograr mayores asignaciones del Estado, ganar flexibilidad administrativa y organizarse por distritos "en una similar a la que ya tenemos ahora, al contar con tenencias de alcaldía en el Puerto, Almardà y Baladre.

Por ello, ya trabaja en esa dirección y tiene abierto un expediente para conseguirlo. "Solo por demografía deberíamos superar los 250.000 habitantes pero, teniendo 75.000 y otras casuísticas, creemos que lo podemos conseguir", ha asegurado, precisando que ese expediente "se quiere preparar de forma colectiva, contando con las asociaciones" y deberá lograr primero el visto bueno de la Generalitat, para luego ser aprobado definitivamente a nivel estatal.

Darío Moreno, en su intervención. / Daniel Tortajada

Vivienda

El socialista se ha referido al aumento del precio de la vivienda, pero lo ha desligado a la llegada de la gigafactoría. "La ciudad ya estaba en crecimiento en los años 2019 y 2020, pese a la pandemia, y el desarrollo económico no ha venido solo con Volkswagen", ha dicho en una referencia velada a empresas que llegaron antes, como Mercadona y el efecto tractor que tuvo a la hora de relanzar Parc Sagunt I.

También ha repasado las medidas impulsadas por el consistorio para facilitar el acceso a la vivienda junto a la Generalitat y el Gobierno Central, recordando la previsión de construir más de 200 viviendas protegidas en suelo municipal y otras iniciativas para ampliar el parque público.

A eso le ha sumado que 2025 será el primer año en que la ciudad aplique una recarga del IBI a grandes propietarios con pisos vacíos. Además, ha confirmado que el ayuntamiento sigue trabajando a la hora de identificar a los grandes tenedores de suelo que cuentan desde hace años con enormes parcelas vacías y sin construir. En este sentido, su previsión es tener ese listado ya este año y mantener conversaciones con las empresas para ver los motivos de esa parálisis, de modo que ya el próximo iniciarían gestiones para subastarlo si el bloqueo continúa.

Infraestructuras

Al valorar los avances en infraestructuras, ha admitido que la respuesta de la Generalitat "es muy irregular" según departamentos. "Hay trabajo en firme para la remodelación del economato y convertirlo en CEAM. O para el Palacio de Justicia. Pero en Sanidad y en Educación no se da la respuesta que consideramos que necesita la ciudad", ha apuntado, recordando que hay tres ampliaciones previstas en el hospital y solo una en marcha, o las peticiones municipales en vano en distintos proyectos: la remodelación del centro de FP Eduardo Merello, la creación de dos colegios y un instituto, el refuerzo de los centros de salud, la transformación de un antiguo edificio escolar en un centro de salud mental para niños y jóvenes.

Especialmente crítico se ha mostrado con los gestores de Enseñanza pues, como ha asegurado, "el conseller Rovira nos reconoció en una reunión en septiembre de 2023 que solo dos ciudades por crecimiento demográfico necesitaban más infraestructuras y una de ellas era Sagunt. Pero han pasado dos años y aún no se ha movido nada", lamentaba. "La falta de escuelas me preocupa porque no se ven avances", ha llegado a decir también tras referirse a las carencias de Merello y la saturación de los bachilleratos.

Así, ha pedido que las administraciones "sigan apostando por nuestro municipio" y ha destacado tanto el apoyo de la secretaria de Estado Rebeca Torró para impedir el cierre de Galmed gracias a la compra de las instalaciones por parte de otra firma como diversas inversiones estatales ya en marcha o previstas.

Entre estas últimas ha citado el proyecto recién aprobado por el Ministerio para la mejora del enlace entre la AP-7, la A-7 y la N-340 en Sagunt con un presupuesto de 2,3 millones de euros, las obras del tren al puerto comercial, la futura construcción de la dársena 2 del muelle centro, la plataforma intermodal ya levantándose o la nueva estación del AVE anunciada.