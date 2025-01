La Sagunt de cinc destacats personatges

Conéixer les persones i personatges que han nascut o passat per Sagunt i el Port de Sagunt ens permet entendre millor la riquesa històrica i cultural d'aquestes localitats. A través de les seues vides i contribucions, podem apreciar com han influït en el desenvolupament de la ciutat i en la seua identitat. A continuació, explorem algunes figures destacades i esdeveniments significatius que han marcat la història de Sagunt.

Francisco Mora Berenguer, nascut a Sagunt el 1875, és un exemple de dedicació i excel·lència en l'arquitectura. Graduat a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona sota la direcció de Lluís Domènech i Montaner, Mora es va convertir en una figura influent a València. La seua elecció com a president del Cercle de Belles Arts el 1930 i del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya el 1934 destaca el seu prestigi i compromís amb la promoció de l'arquitectura i l'art. Mora no només va contribuir al desenvolupament arquitectònic de València, sinó que també va reivindicar la seua importància com una de les ciutats més destacades del seu temps. El seu llegat perdura en les estructures i en la història de l'arquitectura espanyola, recordant-nos la importància de la creativitat i la innovació en la construcció de les nostres ciutats.

Bust de Francesc Mora i Berenguer al mercat de Colom. / Levante-EMV

La constitució de la Companyia Minera de Sierra Menera fa 125 anys ens permet entendre la importància de la mineria en el desenvolupament industrial i econòmic d'Espanya a principis del segle XX. El 3 de setembre de 1900, els naviliers bascos Ramón de la Sota i Eduardo Aznar van fundar aquesta companyia per explotar les mines d'Ojos Negros a Terol i Setiles a Guadalajara. Aquest esdeveniment va marcar una fita en la història minera del país, ja que l'explotació d'aquestes mines no només va impulsar l'economia local, sinó que també va contribuir al creixement de la indústria siderúrgica a Espanya. La iniciativa de Sota i Aznar reflecteix l'esperit emprenedor i la capacitat d'innovació de l'època, que buscava aprofitar els recursos naturals per fomentar el desenvolupament econòmic. La creació de la Companyia Minera de Sierra Menera també va tenir un impacte significatiu en la localitat, generant ocupació i millorant les infraestructures, així com creant el Port de Sagunt.

Imagen del Horno Alto. / Daniel Tortajada

Els esdeveniments ocorreguts a Sagunt fa 100 anys ens permeten apreciar com la ciutat ha evolucionat i com certs moments històrics han deixat una empremta duradora en la seua identitat. El 1925, la construcció del "Museu Històric Militar" sobre les ruïnes de la casa del governador a la plaça d'Armes va marcar una fita en la preservació del patrimoni històric de Sagunt. Encara que avui dia l'edifici s'utilitza com a magatzem, la seua existència ens recorda la importància de conservar la memòria històrica i els llocs que han estat testimonis d'esdeveniments significatius.

Castillo de Sagunt. / Daniel Tortajada

Aquell mateix any, León es va establir al Port de Sagunt, i amb la seua càmera, va documentar la vida quotidiana i els esdeveniments importants de la comunitat. El seu treball fotogràfic no només va capturar moments efímers, sinó que també va contribuir a la construcció d'una memòria visual col·lectiva, essencial per entendre l'evolució de la ciutat.

María Moliner

A més, 1925 va ser un any significatiu per a María Moliner, qui es va casar amb Fernando Ramón i Ferrando al Port de Sagunt. Aquest matrimoni no només va unir dos intel·lectuals compromesos amb la seua vocació i amb la societat, sinó que també simbolitza la connexió entre la vida personal i els canvis socials i culturals de l'època.

Aquests esdeveniments, encara que diversos en naturalesa, reflecteixen la riquesa històrica i cultural de Sagunt. Ens conviden a valorar com les accions i decisions del passat han modelat la ciutat que coneixem avui, i a reconéixer la importància de preservar i celebrar el nostre patrimoni comú.

Santiago Bru i Vidal al recibir el Premi de les Lletres. / Levante-EMV

En l'àmbit cultural, l'any 2000, fa 25 anys, també va ser significatiu per a Sagunt a causa del reconeixement de Bru i Vidal, qui va rebre el Premi de les Lletres Valencianes i va veure publicada la seua obra poètica completa en dos volums. Aquest reconeixement destaca la rica tradició literària de la regió i la contribució dels seus escriptors al patrimoni cultural valencià.