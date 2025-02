Vehículos y visitantes colapsan Segart todos los fines de semana

La gran afluencia de visitantes a Segart, principalmente para la práctica de senderismo, está colapsando muchas de las calles del municipio ante la falta de espacio para aparcarademás de otros problemas que se generan. Esta situación se viene arrastrando desde la pandemia aunque la solución parece estar algo más cerca.

Ya son muchas las quejas que ha realizado el alcalde, Francisco Garriga, incluso a la administración autonómica, ya que la nula señalización de algunos senderos provoca el mal uso o paso por propiedades privadas, generando perjuicios para las mismas, tal y como vienen protestado en el ayuntamiento algunos de los propietarios desde hace años. A eso se añaden las continuas llamadas a emergencia ante el extravío o pérdidas de senderistas y el gasto que esto supone, ante la necesidad de intervención.

Pero a esto se une, según Garriga, la ausencia de zonas habilitadas para aparcar, lo que lleva a dejar los coches en lugares que no corresponde: en puertas de garajes, accesos a domicilios, vías estrechas, lo que ha obligado en varias ocasiones a tener que llamar a la Policía para la retirada del vehículo ante la imposibilidad de algunos vecinos a acceder a sus viviendas. "Muchas veces no hemos podido salir de casa porque hemos tenido un coche aparcado y, además, tratándose de gente mayor o con problemas de movilidad, se ha complicado la cosa y a eso no hay derecho", decía.

Calles llenas de coches mal aparcados / LEVANTE-EMV

A esto se suman los problemas de tráfico que provocan los inadecuados estacionamientos, por el poco espacio que se deja para el paso de otro vehículo dadas las calles estrechas, además de la inseguridad, ya que al aumentar el tránsito de coches y furgonetas crece el riesgo para los peatones. "Hay miedo a que los críos jueguen en la calle, aunque tiene que quedar claro que nosotros queremos que la gente siga viniendo a Segart", afirma el presidente de la corporación municipal.

Descongestionar el acceso al pueblo

Este grave problema originó la demanda de un nuevo acceso al municipio, una circunvalación que ofreciera otras entradas y salidas a las urbanizaciones de la Mallà y el Murtal, sin tener que pasar por el casco urbano para llegar a los destinos más frecuentados. Esta circunvalación ya está adjudicada e implica la remodelación de la CV-329 de acceso a Segart, concretamente la intersección que se sitúa a unos 600 metros del núcleo urbano. "Ahora, estamos a la espera de que comiencen las obras", afirma el alcalde.

Coches aparcados en zonas no autorizadas / LEVANTE-EMV

Este proyecto lleva parejo la construcción de un párquing que, de momento, será para unos 30 vehículos pues aunque el proyecto era más ambicioso, se ha visto reducido ante la falta de presupuestos. "Solo tenemos una subvención de 40.000 euros de Fondos Europeos, en la medida en que podamos obtener más presupuesto, ampliaremos", explicaba el alcalde. Sin embargo, hasta que no se acabe la circunvalación que "según los plazos establecidos debe estar para este verano", no podrá hacerse este aparcamiento que se situará bajo de esta, para lo que será necesario construir un muro de contención, añadía el primer edil. Estos terrenos ya fueron adquiridos por el ayuntamiento y en situaciones y días de gran afluencia como en Pascua, ha servido para zona de estacionamiento provisional.

Afluencia

Segart recibe la visita de más de 250 personas todos los fines de semana, una media de 50 a 60 vehículos el sábado y los mismos los domingos, a lo que se añaden de tres a cuatro autobuses escolares cada semana, unas visitas considerables para una población de 165 habitantes. Los lugares más reclamados para visitantes y senderistas son la Mola y la Ruta de las Cadenas, según comentaba Garriga. Dos enclaves icónicos en la Sierra Calderona.