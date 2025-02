La petición de regularizar las redes sociales de Sagunt cae en saco roto

La petición de actualizar y regularizar las redes sociales del Ayuntamiento de Sagunt cayó en saco roto en el último pleno. El voto de calidad del alcalde, Darío Moreno, impidió que saliera adelante la propuesta del PP, a pesar de que esta puso de acuerdo a IP y a partidos antagónicos «como Vox y Compromís», según señaló en el debate la edil popular Sara Cañada.

Esta última fue quien defendió la iniciativa, demandando un perfil de Instagram institucional para publicar información oficial y relevante para la ciudadanía, sin sesgos políticos. «No entendemos por qué nuestro municipio, a pesar de ser una gran ciudad, no cuenta con un perfil de Instagram activo y actualizado. La ausencia de este perfil lleva a la confusión y falta de distinción entre los perfiles personales del alcalde y de su partido político respecto al que sería el del ayuntamiento», dijo.

También consideró que el primer edil «está utilizando su canal personal como si fuera el canal institucional del ayuntamiento y, haciendo un juego de trileros entre lo que es un Instagram oficial y no, ha conseguido crearse toda una marca personal. Algo que está muy de moda en el marketing actualmente, pero no todo vale. Porque las redes municipales y la información institucional no deberían emplearse para potenciar la carrera política de nadie».

Sara Cañada, en su intervención. / Levante-EMV

La edil defendió así «que exista un Instagram oficial donde la ciudadanía pueda acceder a la información: farmacias de guardia, rutas de autobuses, actos y eventos … Un canal de información independiente, objetivo y abierto a todos, con capacidad de llegar al máximo de personas que no tienen por qué estar suscritos al perfil del alcalde»; dijo en un argumento compartido por Maria Josep Picó (Compromís) y por Alejandro Vila (Vox) en distintas intervenciones donde coincidieron con ella en alabar la «inmediatez» y la «buena gestión» que hace el equipo de alcaldía de las redes de Moreno.

La popular demandó «una ordenanza que defina quién y cómo se deben gestionar los distintos perfiles públicos de las redes sociales del ayuntamiento, las políticas de uso y el procedimiento en caso de incumplimiento. Y todo ello, con consenso político».

Cuenta oficial "desde hace 4 días"

El alcalde intervino para explicar que «el perfil del ayuntamiento en Instagram no ha sido oficial hasta hace 4 días» porque es hace poco cuando se ha reactivado la cuenta que se creó en 2015 para evitar que se cogiera su marca. Según explicó, entonces no se empezó a utilizar «porque el gabinete de comunicación consideró que no era el momento» pero recientemente se ha apostado por potenciarlo, en un hecho que desligó de la moción del PP, como sí había hecho Cañada.

Darío Moreno, durante el pleno. / Daniel Tortajada

Moreno defendió el trabajo del gabinete de comunicación, como hizo anteriormente el portavoz de EU-Podem, Roberto Rovira, aunque el resto de ediles que tomaron la palabra remarcaron que no lo habían cuestionado. También remarcó que es la primera vez que se está llevando a cabo un plan de medios de comunicación, se ha impulsado un manual de identidad corporativa y un plan de comunicación específica para alertar en caso de lluvias torrenciales u otras emergencias.

A ello sumó que a nivel técnico no se veía oportuno acordar ninguna ordenanza para este asunto, si bien Picó abogó por una regulación en un «libro de estilo».

Por ello, el alcalde se ofreció a convocar una reunión con el departamento de Comunicación para plantear mejoras y cuestiones en las que incidió la edil nacionalista, como el potenciar el valenciano y los controles para evitar faltas de ortografía.

Pero descartó la propuesta del PP al considerar que «se pasaba de frenada», al igual que hizo su socio de EU-Podem, Roberto Rovira, cuyo voto era decisivo ante la ausencia en la sesión de la edil del PSPV-PSOE, María José Carrera.