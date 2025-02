Querido alcalde, #meniegoaseguirte

Imagínese que es usted un turista en una ciudad costera del maravilloso Mediterráneo que tenemos. Una ciudad con historia, patrimonio artístico e histórico. Usted quiere sacarle el máximo a este municipio. Quiere explorar, conocer sus tradiciones, conocer su cultura y su gente y, para ello justo antes de visitarla se dispone a realizar un trabajo previo, que en el mundo en el que vivimos, la primera de las herramientas para dicho fin seguro que serán las redes sociales, concretamente, usted se dispone a utilizar Instagram.

La verdad que a golpe de clic, enseguida encuentra lo que busca para poder planificar su visita y exprimir al máximo la ciudad de Gandía. Rápidamente encuentra el perfil de @ajuntamentdegandia con 21 mil seguidores que le otorga seriedad y veracidad, pero también encuentra @visitgandia la vertiente turística del perfil del consistorio, con unos 16 mil seguidores, algo que también le da confianza para planificar su visita.

Ahora resulta que usted deja de ser un turista, es un contribuyente más, que reside en una localidad, por ejemplo, Paterna. Una gran ciudad dentro de nuestra provincia de Valencia, usted como “paternero” se encuentra algo perdido sobre las noticias de su ayuntamiento y decide, desde su cuenta de Instagram, conocer más sobre su propia ciudad: noticias de actualidad, hitos logrados, celebraciones, horarios de los autobuses, farmacias de guardia, etc. Vamos lo normal que cualquier ciudadano moderno y con una red social a mano pretende conocer de su ciudad. Y con dicho objetivo, decide ser un seguidor más de @ayuntamientodepaterna con nada más y nada menos que 10,8 mil seguidores. Hay algo interesante aquí: aunque en el perfil de esa misma cuenta se le indique quien es el alcalde, decide no seguirle a pesar de los 19,6 mil seguidores porque, sinceramente, usted quiere saber de su ciudad y no la vida personal de quien le gobierna, ni si tiene gatos, desayuna aguacate o se va de viaje a Barcelona.

Y ahora, usted regresa a su realidad, vuelve a ser ciudadano de Sagunto, capital del Camp de Morvedre, con una población de más de 70 mil habitantes y que es considerada una de las grandes ciudades de la provincia de Valencia, vamos muy similares a las otras dos mencionadas anteriormente. Pues ahora usted, es turista de su ciudad y además ciudadano de la misma, resulta que tal y como ha imaginado en los dos ejemplos anteriores, decide enterarse de las noticias de la ciudad por redes sociales, concretamente Instagram, y se lleva una buena sorpresa: la cuenta de su ciudad @aytosagunto tiene 1.569 seguidores y 0 publicaciones y lleva abierta desde aproximadamente 2015. Pero la sorpresa no termina aquí, se pregunta: “¿Cómo podría enterarme de la actualidad de mi ciudad por esta red social?. Con los otros dos ejemplos, Gandía y Paterna, no hay problema, pero… ¿Y mi municipio?”. Indaga un poquito y se encuentra con un perfil, el de @dariomlerga, con 12,3 mil seguidores y, para su sorpresa, resulta que es el alcalde. Pero, usted se pregunta así mismo: “¿Y si no quiero enterarme de la vida de esta persona? ¿Y si únicamente quiero conocer la actualidad de mi ciudad? ¿Por qué tengo que averiguar lo que está ocurriendo en mi localidad al mismo tiempo que lo que desayuna y hace o deja de hacer el alcalde? ¿Por qué tengo que centrarme en un perfil personal para conocer la actualidad de mi municipio? ¿De verdad nadie lo ha pensado antes, lo ha criticado o lo ha puesto encima de la mesa?”.

Al final se resigna y decide seguir la cuenta del alcalde para enterarse de lo que ocurre en su ciudad, pero le surge una nueva duda: ¿Este hombre será alcalde siempre? Cuando deje de serlo, ¿me va a seguir informando de lo que ocurra en mi ciudad o me contará otras historias?

Quedaré huérfano de la actualidad de mi municipio, aunque podré pensar que tendré un “intagramer” de más de 10 mil seguidores que, con suerte, algún día me puso like, no sé si para contentar mi cuenta o a mi persona.

En fin, yo no quiero seguirle, me niego a seguirle y lo que sí quiero y deseo es que abramos los ojos, que no se personalicen las noticias de mi ciudad, porque son de mis vecinos y vecinas y no de mi alcalde. Sin olvidar la estrategia de marketing y posicionamiento que hay detrás. No hay que ser un gran experto redes, ni en política, ni en actualidad, para saber que todo el camino ya recorrido con 10 mil seguidores logrados (la gran mayoría de ellos logrados por la difusión de noticias que son de todos y todas, institucionales). Es un camino prácticamente insalvable para el resto de grupos políticos. En definitiva, con esto de las redes no hay juego limpio mires por donde lo mires. Al final usted podrá resignarse, nosotros no lo haremos, por ello exigiremos unas normas de comunicación en todos los medios y plataformas comunicativas, sin personalización. Las noticias de la ciudad son de interés público y deben transmitirse por un canal público, neutro y sin estrategias. Por ello, hemos propuesto en el pleno de este mes que podamos estar informados por canales oficiales y no personales.

Y, por último y, para terminar, les dejo lo siguiente, ojalá triunfe el movimiento #meniegoaseguirte