La memoria del Padre Jaime sigue viva en el Port de Sagunt

La impronta que dejó el Padre Jaime en el Port de Sagunt ha llevado a dedicarle una exposición, dentro de las celebraciones organizadas por la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el Ayuntamiento de Sagunt para rendirle homenaje, a raíz de un acuerdo del pleno municipal.

La muestra recoge 22 fotografías de este sacerdote que se volcó en la ayuda social e impulsó viviendas para los emigrantes. También incluye su última bicicleta, esa con la que recorría el Port y que ahora ha sido prestada por la parroquia del Carmen. Pero este no es el único efecto personal que ahora ve la luz, pues se puede ver su máquina de escribir junto al único manuscrito que hasta la fecha el historiador Vicent Lopéz i Borràs ha encontrado sobre él: Un borrador de una carta en repulsa de la encarcelación de un hombre.

No falta el recordatorio del mítico cine del Padre Jaime gracias a una entrada a aquel local cedida por Frank Jordán.

La inauguración de la muestra reunió a distintas autoridades en la Casa de Cultura, entre ellas, el alcalde, Darío Moreno, la edil de Cultura, Ana María Quesada, el concejal de Educación Raúl Palmero y otros ediles, como Eva Cayuela. También acudieron los párrocos del Carmen, Begoña y Jesús Obrero, así como el exalcalde y exedil del PP Sergio Muniesa, quien hace tres años presentó y defendió la moción plenaria que llevó al ayuntamiento a organizar los actos en honor al Padre Jaime.

Entre los asistentes, también había vecinos de Canet que recordaban su etapa estuvo al frente de la parroquia de San Pedro de esa localidad desde 1948 a 1952. "Él fue el promotor de la rehabilitación del templo parroquial que todavía guardaba las consecuencias de la persecución religiosa de 1936, ya que por descuido de su antecesor no recibió subvención de ningún tipo de Regiones Devastadas", explica a Levante-EMV el historiador Vicent Lopéz i Borràs.

Trámites para beatificarlo

Precisamente, este último impulsó hace años las gestiones necesarias para lograr la beatificación de este padre Paúl. No obstante, a preguntas de este diario, admite que "el proceso está parado". "No he conseguido el apoyo de parte de la Iglesia, aunque no voy a cesar en mi empeño, ya que muchos de los asistentes a la inauguración de la muestra exclamaban: “lo tienen que beatificar”, afirma resaltando la relevancia del Padre Jaime en la historia local y subrayando la necesidad de preservar su memoria.