El seguimiento de las mociones aprobadas preocupa a la oposición de Sagunt

El seguimiento y ejecución de las mociones aprobadas en el pleno de Sagunt sigue preocupando a grupos de la oposición municipal, como quedó patente en el último pleno.

Con tal de "mejorar la transparencia y garantizar un acceso más eficiente a la información" sobre la ejecución de los acuerdos plenarios, Alejandro Vila (Vox) propuso adscribir cada moción aprobada a una comisión informativa específica, "de manera que el presidente de dicha comisión se convierta en el interlocutor directo entre el equipo de gobierno y el resto de los concejales, facilitando así el acceso a los datos sobre su estado de cumplimiento".

Este era su segundo intento de adoptar medidas en esta cuestión al creer que "el ayuntamiento aprueba cada mes un número significativo de mociones que, en muchos casos, quedan en el olvido" y "la falta de información y la opacidad del equipo de gobierno dificultan la labor de seguimiento". Hace un tiempo, el grupo municipal solicitó la creación de una comisión específica para ello; algo que fue rechazado por mayoría al considerarse, entre otras cosas, que esto requería de medios personales.

El portavoz de Vox, Alejandro Vila, en un pleno. / Daniel Tortajada

Esta vez, toda la oposición en bloque apoyó la iniciativa e incluso la edil del PP Sara Cañada intervino para defenderla, recordando que hay mociones aprobadas pendientes de cumplir, como una propuesta del PP sobre los vados que fue aprobada hace más de un año.

Argumentos en contra

El portavoz socialista, Javier Raro, la descartó al creer que "no aporta nada al Reglamento Orgánico Municipal" ni a otras normas que regulan el funcionamiento del ayuntamiento. También vio garantizado el seguimiento de las mociones y, además de precisar que "los ruegos son ruegos", no vio problema en deducir a qué comisión se adscribe cada acuerdo aprobado. A esto añadió que, a su juicio, la labor de la oposición y del gobierno local "se hace con normalidad". "Y del tema de los vados siempre he respondido", llegó a decir en su condición de edil de Movilidad.

Javier Raro, en su intervención. / Daniel Tortajada

"¡Si esto ya se hace, apruebe la moción!", le contestó el portavoz de Vox. Pese al apoyo de PP, Iniciativa Porteña (IP) y Compromís, PSPV-PSOE y Esquerra Unida- Podem se opusieron y lograron imponer su postura con el voto de calidad de alcalde, Darío Moreno, dado la ausencia de una edil socialista.

Votaciones simbólicas

Tras la votación, el primer edil intervino para hacer pública una consideración realizada por el secretario municipal, precisando que los ruegos son meras peticiones al gobierno local que no se deberían votar, como sí se acordó hacer en Sagunt "de forma simbólica", en una decisión que Moreno dijo apoyar.

Desde Vox se destacó tras el pleno que "PSOE y EU votaron en contra, sin presentar ninguna alternativa viable para solucionar el problema. Su rechazo supone, en la práctica, mantener el sistema actual poco accesible y opaco, donde la falta de información impide un control adecuado por parte de la oposición y la ciudadanía".

"Este voto en contra resulta llamativo, ya que los partidos progresistas suelen abanderar la participación ciudadana y la transparencia como principios fundamentales de su gestión. Sin embargo, en este caso, su negativa parece responder más a intereses partidistas que a una verdadera voluntad de mejorar la eficiencia administrativa y el acceso a la información", dicen lamentando así "la actitud del equipo de gobierno" y criticando "su falta de compromiso con la transparencia institucional".

