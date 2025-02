Una familia vulnerable de Sagunt será desahuciada en días pese a que un real decreto la ampara

El sentimiento de incomprensión está haciendo mella en una familia del Port de Sagunt , ante la orden de desahucio prevista para este viernes día 14 que pesa sobre esta pareja y sus cuatro hijos, dos de ellos menores de edad con 15 y 15 años y otros dos, estudiantes de 20 y 21 años. La medida decretada por el Juzgado Número 4 de Sagunt se mantiene, por mucho que el real decreto ley 'ómnibus' aprobado a finales del pasado mes de enero incluyera la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago a hogares en situación de vulnerabilidad y ellos hayan acreditado esta última condición con informes de los Servicios Sociales municipales fechados el 19 de febrero de 2024 y el 15 de enero de 2025.

Por ahora, de nada han servido sus acciones judiciales para pedir la suspensión de ese lanzamiento, aludiendo precisamente a ese real decreto y a esa vulnerabilidad acreditada por el personal técnico del consistorio. "No entendemos porqué no lo han aplicado, cuando hemos justificado que somos una familia vulnerable. No tiene sentido", explica a Levante-EMV el padre, Mustapha El Hajjam, quien pelea por dilatar más una situación que se viene prolongando desde la sentencia dictada en su contra en 2023; una resolución que, según precisa un auto dictado en abril de 2024, "no fue recurrida".

Este albañil autónomo, cuyos ingresos son los únicos que entran en la familia, asegura "haber pagado siempre todos los recibos de alquiler y todos los gastos de la vivienda", hasta que un día ya no pudo abonar la factura del agua por motivos ajenos a su voluntad. "Llevamos más de 15 años viviendo en ese piso y hemos pagado siempre todo. El contrato lo firmamos con el padre de la propietaria actual y siempre le abonábamos el agua una vez al año, cuando nos presentaba las facturas. Él falleció y la hija ha estado dos años sin pasarnos esos recibos. Yo incluso fui a 'Aguas de Sagunto' a pedirlos, pero no me los dieron por no ser el titular. Esa es nuestra única deuda. Nosotros, queríamos y queremos pagarlos como habíamos hecho siempre, pero nunca nos dieron los recibos, pese a reclamarlos", explica asegurando que la última vez que telefoneó a la dueña del piso para solicitarlos, "me dijo que no la llamara más y dejara de molestarla".

La familia, guardando sus cosas en cajas. / Daniel Tortajada

"Sin diálogo previo"

Mustapha reconoce para él fue muy impactante recibir la demanda por desahucio por impago "sin que hubiera habido un diálogo previo". "Hemos pagado siempre al día los recibos de alquiler; los pagué cuando llegó la crisis, cuando tuve que estar de baja por un accidente de trabajo... De hecho, el padre de la dueña actual llegó a hacerme una rebaja, al tener en cuenta esos momentos difíciles, pasando de pagar 380 euros al mes a 300. Luego, la cifra se quedó en 340 € pues, aunque la hija quiso subirlo a 700 hace tres años, yo le dije que eso era imposible y que podía llegar a 550. Pero al final, todo se quedó igual y me dijo que lo que quería era recuperar su piso", afirma, admitiendo que la dueña no quiso renovarle el contrato hace tres años "pese a que yo reformé la cocina asumiendo todos los gastos, me ofrecí a remodelar los baños, a cambio de que me pagaran solo el material y pinto la casa cada dos años", dice.

Vergüenza y pena

La pareja admite que nunca pensó verse en esta situación que les causa vergüenza, rabia, pena e impotencia casi a partes iguales. "Me siento fatal... Encima, nuestros hijos están ahora en exámenes", afirma la madre, Kwtar Belattar. "Lo estamos pasando muy mal. Yo llevo más de 12 años de autónomo, luchando por sacar la familia adelante. Somos personas honradas y estamos plenamente integradas aquí", dice Mustapha.

Y es que ambos solo piden ponerse al día de todos los pagos pendientes y poder alquilarlo "más tiempo". "En un año queremos irnos de allí, pero antes necesitamos solucionar unas cuestiones familiares y buscar otro sitio", afirman con rostros preocupados, sobre todo, cuando ven el calendario y que el día 14 se acerca.