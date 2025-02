"Las deficiencias en el bus de Sagunt a València se mantienen". De esta forma se expresan desde la Asociación Vecinal La Victoria del Port de Sagunt tras volverse a reunir con representantes de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), dependiente de la Generalitat; una entidad que, a preguntas de Levante-EMV, mantiene su compromiso de que la renovación del contrato y la mejora del servicio a todos los niveles "llegará en el primer trimestre de este año" y que "en cuestión de días" se pondrá otro autobús de refuerzo.

En la entidad vecinal, en cambio, hay más pesimismo. Según sus integrantes, éste ha sido su tercer encuentro con responsables de la ATMV en los últimos meses, "sin que se haya mejorado la situación lamentable del transporte público entre Sagunto y Valencia, y sin que se haya resuelto ninguna de las múltiples quejas o deficiencias planteadas", lamentan aludiendo a los problemas de saturación y a otras deficiencias.

"Esta tercera reunión evidenció que la ATMV no ha tenido en cuenta ninguna de nuestras propuestas, ni siquiera las más fáciles de solucionar, y que sigue sin fiscalizar el contrato con la concesionaria, AVSA", dicen. "Estamos en el mismo punto que cuando se empezó a denunciar la nefasta situación del servicio puesto que las paradas de bus en Valencia siguen sin estar identificadas, y siguen sin publicarse los refuerzos en la página web por lo que el usuario no sabe si tendrá que viajar de pie en un bus completo o esperar por si llega un nuevo bus vacío. Tampoco están actualizados los horarios en la web. Cabe recordar que las paradas del bus a Sagunto no están señalizadas, ni con marquesina ni con un simple poste, como es el caso de las paradas de Torres de Serrano, Clínico o Politécnico, donde el usuario desconoce si para o no el bus".

Autobuses en Sagunt. / Daniel Tortajada

Por ello, han vuelto a reclamar "mejores autobuses, más frecuentes y con horario estable", además de que "prohíba a la concesionaria que, de manera constante y habitual, transporte a gente de pie durante más de 54 minutos y 36 kilómetros".

Compromisos y escepticismo

Tras pedir también diversos datos, afirman que en la reunión "la ATMV se ha comprometido a actualizar la web con los horarios reales, y a añadir en la flota un nuevo autobús eléctrico; averiguar el dato del número de pasajeros de pie y a que el nuevo contrato del servicio entre en vigor el próximo 31 de marzo".

Para La Victoria, la situación actual del servicio "es igual de deficiente a pesar de las continuas quejas y reuniones, por lo que nos mantenemos escépticos sobre las promesas dado que tras tres reuniones no ha mejorado el transporte entre Sagunto y València".