Pleno "vergonzoso" en Albalat dels Tarongers

La petición de dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, ha puesto de manifiesto el clima de crispación que se vive en el ayuntamiento de Albalat dels Tarongers desde hace semanas, tal y como quedó evidenciado en el último pleno ordinario que la mayor parte de la corporación ha calificado de "bochornoso y lamentable".

Esta moción, presentada por la edila del grupo NO adscritos, Gisela Sáez e impulsada también por Compromís, desencadenó una sesión muy bronca, motivada principalmente por la negativa de la alcaldesa, María Asensi (PP) a incluirla en el orden de día, cuando fue presentada en tiempo y forma, tal y como ya explicó Sáez a este diario, quien censuraba esta exclusión junto a Rafael Asensio, secretario local de los valencianistas. Una decisión, la de la alcaldesa "exclusivamente partidista", lamentaban, con la que "pretende encubrir la mala gestión de su partido al frente de la Generalitat y evitar el debate", denunciaban en Levante-EMV.

Según la presidenta de la corporación, en declaraciones a este diario, su intención era poder presentar enmiendas a la misma y no daba tiempo de estudiarla, matizando que en ningún momento pensó en que no se debiera debatir. Aspecto que aclaró la secretaria de la corporación asegurando que la moción estaba en tiempo presentada, aunque finalmente no se debatió.

Tensión y perdón

Este escenario propició un fuerte encontronazo entre la alcaldesa y la edil Sáez, quien fue desde principio de legislatura la mano derecha de la primera edila, hasta que la concejala decidió abandonar el gobierno, ya que estaba en desacuerdo con muchas de las acciones y políticas que se estaban llevando a cabo. Esto generó un gran distanciamiento entre ambas que quedó reflejado en el pleno, en el que las salidas de tono, gritos y golpes, marcaron la jornada, tal y como afirman a este diario varios de los presentes y de distinto color político.

Ante lo ocurrido, la alcaldesa pide "disculpas por el espectáculo" que se dio y reconoce que fue "un pleno "vergonzoso que no se va a repetir. Los temas personales deben dejarse a un lado y se debe ser respetuoso por el pleno y por los ciudadanos a los que representamos", decía.

Momentos del pleno / Daniel Tortajada

Miembros del gobierno también han sido críticos con lo ocurrido, aunque han preferido no pronunciarse públicamente. La que sí lo ha hecho es la portavoz del Partido Socialista, Maite Pérez, que ya ha adelantado que de producirse de nuevo una situación similar, "los ediles socialistas abandonarán el pleno. Lo ocurrido es una falta de respeto al máximo órgano de gobierno como es el pleno, al púbico y al pueblo de Albalat". Pérez también ha afeado a Compromís que no estuviera en la sala para defender su moción.

Nuevo debate en un pleno extraordinario

La moción firmada por Compromís y la concejala Gisela Sáez (no adscritos) se llevará este viernes de nuevo a un pleno extraordinario, "en la que mostramos nuestro apoyo a los municipios afectados por la dana y pedimos la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana" por la gestión al frente de la misma, recoge. El documento explica que la actitud de la alcaldesa es una muestra más de la estrategia del PP, "cerrar filas en torno a Mazón. A lo largo de los meses se ha demostrado que los populares han escogido, como estrategia, emprender una fuga hacia adelante, tratando de buscar culpables donde no hay y acusando de incapacidad a los organismos implicados en la gestión de la dana, cuando se ha demostrado con datos que el máximo responsable ha sido el gobierno del Partido Popular, con Carlos Mazón al frente", argumentan en el texto.

Cabe decir que el documento ya cuenta con una enmienda del Partido Popular en al que se anota que la respuesta del gobierno de la Generalitat , encabezada por Mazón ha sido ejemplar frente a las deficiencias en la coordinación y la actuación del gobierno central". Por lo que proponen una modificación de la moción "para reflejar un reconocimiento a la labor del presidente Mazón", defiende el PP.

