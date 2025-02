Más de 100 personas aprenden en Quartell a cuidar su salud intestinal

«Tu salud empieza en el intestino». Así arrancaba la ponencia de la doctora del Hospital de Sagunt Laura Sanchis en el proyecto «Enllà de la Consulta» puesto en marcha por el Ayuntamiento de Quartell para instar a la población a tomar las riendas de su salud.

La constatación del eje intestino-cerebro así como la necesidad de cuidar la microbiota intestinal como dinamizadora de una vida saludable articularon las indicaciones de la ponente. En su comunicación la doctora Sanchis interpeló a los presentes a reconocer su cuerpo, a identificar momentos de «hinchazón» y sobretodo a buscar soluciones más allá de la farmacología. «En la mayoría de los casos relacionados con el intestino, no lograremos erradicar el problema si no asumimos la necesidad de cambiar hábitos. No podemos solucionar la inflamación o la disfunción que puede generar una enfermedad, si no atacamos el verdadero problema» afirmaba la doctora.

Ante dolencias como colon irritable, enfermedad de Crohn, intolerancias, sibo u otras enfermedades ligadas al aparato digestivo y muy especialmente al intestino, la experta presentó ante más de un centenar de personas, la importancia de cuidar la microbiota.

La doctora, en plena charla. / Ayuntamiento de Quartell

Más de cien personas atendieron las indicaciones de la doctora Laura Sanchis que presentó la importancia de mantener una dieta equilibrada con productos naturales. «Al final en un plato la mitad debe ser de color verde; un 25% de hidratos y el otro 25% de proteína. No hace falta pesar nada; solo con comer variado y tener en cuenta esta proporción» apuntaba Laura Sanchis. El conocido como plato de Hardware junto a las "5d" convertidos en el probiótico «superpoder» se presentaron en la jornada como la mejor forma de afrontar las enfermedades. «Dieta, deporte, disminución del estrés, dormir y diversión son las 5d; os lo presento como el mejor probiótoco», añadía la doctora.

La alimentación

La importancia de comer de forma saludable y muy especialmente alimentos con fibra centró una de las propuestas de la experta. Asimismo, la conexión mente-intestino reclama según Laura Sanchis, de la necesidad de cuidar el estado emocional. Tanto es así que, la facultativa del aparato digestivo proponía la necesidad de tratar sus pacientes desde la cooperación con un experto en nutrición y un psicólogo.

La importancia de una dieta con alimentos ricos en probióticos y aumentar los prebióticos se sostuvo en la presentación, sin embargo la ponente planteó la necesidad de cuidar la mente. «Para y piensa; escribe en una libreta tus pensamientos limitantes, dedica más tiempo a ti mismo; son pequeñas acciones que podemos lograr cada día», aconsejó.

Entre las indicaciones del cuidado diario Laura Sanchis valoró el proyecto del ayuntamiento «Mou Quartell» como un aspecto muy saludable. «Seguro que muchos váis al entrenamiento funcional, no dejéis de ir. No busquemos excusas como he tenido un mal día, estoy cansado...la actividad física es esencial y debemos consolidar rutinas» .

La propuesta de Laura Sanchis entusiasmó a los participantes que valoraron muy positivamente sus indicaciones. La importancia de cuidar el intestino ante la ingesta de antibióticos, la necesidad de tomar probióticos en momentos que lo requieran y sobretodo no «esperar la pastillita» como la solución mágica fueron aspectos destacados de la charla.

Proyecto 'Enllà de la salud' '

«Enllà de la consulta» se consolidó así como un proyecto singular de salud comunitaria. Una apuesta del equipo de gobierno del consistorio de Quartell que persiste en la necesidad de educar a la ciudadanía frente a la cronificación de los tratamientos farmacológicos. «Llenar la sala, contar con más de cien personas y poder compartir el conocimiento de una doctora como Laura Sanchis es verdaderamente, la esencia de nuestro proyecto. Aprender a cuidarnos y forjar un Quartell más saludable» apuntaba Pepe Sebastián, concejal de Sanidad.