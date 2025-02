La moción sobre la dimisión de Mazón vuelve a "liarla" en Albalat dels Tarongers

La concejala del Grupo no Adscritos de Albalat dels Tarongers, Gisela Sáez, está valorando con profesionales legales el escrito que leyó en el pleno el concejal del equipo de gobierno Carlos Picón (VOX) "contra mí", por si fuera constitutivo de delito. Así lo ha avanzado a Levante-EMV.

Un documento con el que, según el concejal Picón ,"quería explicar mi voto en contra de la moción", texto que pedía la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón por su gestión de la Dana, propuesta firmada por Compromís y la propia Sáez.

Sin embargo, el escrito del edil, pese a tener referencias al asunto que ocupaba, dedicó buena parte de sus líneas a criticar la actuación de la edila en el ayuntamiento, tal y como ha podido comprobar este diario. Un hecho que ha lamentado el Partido Socialista y que motivó la salida del pleno de las dos concejalas del PSPV y de Sáez. "Ha sido un pleno plagado de descalificaciones personales y de una gran bajeza moral. Esto no es política y no se puede consentir que se insulte de esa manera a nadie, sea del color que sea. Nosotros ya lo advertimos, que como el pleno se saliera de tono, nos iríamos y eso hicimos", contaba la portavoz socialista , Maite Pérez, quien lamentaba la "falta de calidad democrática".

También habla de insultos el secretario local de Compromís, Rafa Asensio, quien abandonó la sesión junto a las tres concejalas. “Durante su intervención, el regidor se ha erigido como portavoz del gobierno local, mientras la alcaldesa, en vez de moderar el debate, le ha mostrado en todo momento su apoyo y ha llegado a ordenar de malas maneras a la concejala que callara cuando ha intentado responder a los insultos. El resultado ha sido un discurso pomposo y pretendidamente condescendiente, pero vacío de rigor político y lleno de desprecio hacia una representante del pueblo”, contaba en un comunicado del que se ha hecho eco este diario.

Mala educación

En cambio, para la alcaldesa María Asensi (PP), "las faltas de respeto las mostró la oposición, abandonando un pleno cuando estaba hablando un compañero y así lo expresó parte del público que les llamó maleducados", decía. "Los que reclamaban debate en el pleno anterior, ahora no lo quieren y se van", añadía Asensi, quien explica que le dio la palabra a Sáez para explicar la moción porque "ella no la pidió".

Para Picón, "es lamentable que se utilice un tema tan sensible como es la dana para sacar rédito político, declaraba a Levante-EMV y "eso es lo que quise trasladar en mi escrito", añadía. Y así se recoge: "A usted no le importa lo más mínimo los pueblos de L’Horta Sud ni Albalat si no es en su propio beneficio político", dijo en el pleno. Al hilo de las ayudas a los afectados, Picón le afeó a Sáez que "montó un punto de recogida alternativo en su zona, por supuesto, y para sus intereses políticos personales", muestra de su "proselitismo político", dijo.

Respecto a la petición de dimisión de Mazón, asegura que "la pide porque es del PP. Podía haber ocurrido hace cuatro años y usted no habría pedido la dimisión de nadie. Sólo lo hace por una cuestión de color político", añade en su escrito.

Crítica a Sáez

Picón también criticó su gestión en el gobierno donde "se ha negado sistemáticamente a trabajar en equipo, a informar, a consultar o a compartir, a escuchar y así le ha ido. Si no se está de acuerdo con su grupo político, lo decente es renunciar, devolver el acta", criticando su marcha al grupo de no adscritos, un paso que califica de "traición a los votantes de su asociación y a la voluntad popular". A este respecto le recordó: "usted se presentó por una asociación política a la que posteriormente traicionó de la peor forma posible, engañando a todos, y luego lo hizo con la alcaldesa que le otorgó su confianza nombrándola Teniente de Alcalde y que el resto del equipo de gobierno apoyó y respetó. Con su proceder ya nadie confía en usted y aunque lamentablemente tendremos que verla dos años más, espero que usted no esté nunca más en la escena política de Albalat y todo gracias a usted misma. Se le ha perdido a usted la confianza y el respeto y usted ha perdido el norte y va dando bandazos".

Apoyo a Mazón

Finalmente, la moción contra Mazón no se aprobó y en su lugar sí otra, presentada por el PP y avalada por VOX en la que se defiende la gestión del presidente de la Generalitat frente a la dana.

