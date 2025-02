Las obras del tren complican el transporte de estudiantes de Sagunt a Teruel

El cierre de la línea de tren que une Sagunt con Teruel y Zaragoza, debido a la mejora de todo ese tramo, ha conllevado un transporte alternativo por carretera que sustituye a los servicios de Media Distancia, pero adelanta una hora aproximadamente la salida de convoyes que antes se hacía a las 10,05 horas, lo que afecta de lleno a los estudiantes valencianos que acuden a las clases vespertinas de la Universidad de Teruel. Esto es lo que han vivido varios usuarios que han cogido hoy en Sagunt uno de los primeros autobuses habilitados por Renfe mientras Adif electrifica esta línea con unas obras cuya duración prevista es de 9 meses.

A pesar de que la operadora ferroviaria llevaba tiempo anunciando que hoy pondría en marcha planes alternativos de transporte por carretera para trasladar a los usuarios de la línea de Media Distancia València-Teruel-Zaragoza y de la línea C5 de Cercanías València- Caudiel, la medida ha sorprendido a algunos estudiantes, que han visto sus planes trastocados.

Uno de ellos, Diego López, ha tenido que esperar varias horas para salir en dirección a Aragón pues, como ha explicado a Levante-EMV, se ha encontrado sobre las 9 horas con que su tren no salía y no ha tenido tiempo de coger el autobús alternativo de las 8:53 h. "A mí se me han fastidiado los planes. Tenía pensado llegar a Teruel poco antes de las 11 horas y se me ha retrasado la salida varias horas, por lo que no voy a poder llegar a tiempo a clase", decía. A esto le sumaba el gasto extra que había tenido que hacer, al no haber podido cancelar a tiempo el billete de tren adquirido con su abono recurrente, lo que le ha obligado a pagar 12 euros por ir en bus. "Me gustaría que hubiera otra opción a mitad mañana porque yo he llegado aquí pronto y he tenido que esperarme hasta casi las 13 horas", explicaba.

El autobús, poco antes de llegar a la parada. / Mónica Arribas

También para Mauro ha sido una sorpresa. "Con las obras y el horario que han puesto, o llego con mucha antelación o llego tarde", afirmaba esperando al autobús que pasaba al filo de las 13 horas, lamentando que no se piense en este tipo de usuarios.

Solo en los dos autobuses que han salido hoy por la mañana de Sagunt a Zaragoza para suplir la falta del tren se han contabilizado 28 usuarios; la mayoría, a primera hora de la mañana. Para aclarar dudas y evitar errores, un trabajador se encargaba hoy de resolver todas las cuestiones, lo que ha sido agradecido por los usuarios.

A estas expediciones que han sido muy puntuales se han sumado las del servicio de Cercanías, que ayer por la mañana vivieron algunos retrasos.

Oferta idéntica pero variaciones en el horario

Desde Renfe, no obstante, afirman que cada servicio de Media Distancia ha sido sustituido por uno de autobús, por lo que se mantiene la oferta que se estaba dando y que, en caso de la conexión de Sagunt con Teruel, incluía tres servicios diarios de Cercanías por sentido que han pasado a ser ofrecidos por un autobús.

Desde la compañía ya se admitió antes del inicio de las obras de Adif que los horarios entre València-Teruel -Zaragoza iban a registrar en estos próximos 9 meses "pequeñas variaciones" y con tiempos de viaje que "se incrementan respecto a los del tren". Además, alertaron de que los puntos de subida y bajada de viajeros "cambian en algunas de las localidades para adecuarse a los trazados y ofrecer un mejor servicio".

Más de 6.500 servicios programados

Ante las obras de electrificación de la línea de tren València-Teruel-Zaragoza, Renfe ha programado 4.500 servicios entre València y Aragón y 2.000 entre Sagunt y Caudiel, con autobuses, microbuses y VTC hasta el próximo 17 de noviembre, fecha prevista de finalización de los trabajos.

Debido a las obras de mejora del aparcamiento de Sagunt, la base de los autobuses de este plan alternativo de transporte se ha establecido en la estación de Puçol, por lo que Sagunt es un lugar de paso que tiene como punto de referencia único la parada de autobús que hay justo enfrente de la estación.

Nuevos horarios. / Levante-EMV

Además, los puntos de subida y bajada de viajeros cambian en algunas de las localidades de ambas rutas "para adecuarse a los trazados y ofrecer un mejor servicio", lo que puede consultarse en la web de Renfe.

Malestar en Teruel

Tras la puesta en marcha del servicio alternativo, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha calificado de "inaudita" la situación de los usuarios turolenses de la línea férrea Sagunto-Teruel-Zaragoza por haber perdido el abono de transporte gratuito que utilizaban para llegar a la estación valenciana de Cabañal.

Según informa Europa Press, la regidora turolense ha explicado que estos usuarios habituales del tren, en su mayoría estudiantes, han perdido el abono gratuito con destino a la estación del Cabañal (València) al suprimirse esta estación por las obras de acondicionamiento de la línea, motivo por el que la alcaldesa va a emprender gestiones con Renfe para que revierta y palíe esta situación.

"La estación del Cabañal ha sido suprimida y a los usuarios les dicen que ese abono ya no está vigente, puesto que tiene un destino que no existe. Al intentar sacar el abono para la Estación Norte, como con cada DNI solo puede sacarse un abono, no pueden hacerlo, con lo cual, hay muchos turolenses que se han quedado en un limbo", ha criticado la alcaldesa, que ha reprochado la "falta de previsión" de Renfe".

Información a los viajeros

La compañía ha reforzado sus acciones para informar a los viajeros de este plan y ha establecido un teléfono para incidencias relacionadas: 963357107