Lina Badenes: "No hago cine para mujeres, pero soy mujer y tengo un punto de vista"

El 31 de diciembre de 1968, tres menores (Clara Monsó, Ventura Farré y Lali Monsó) se ven atrapados por una pequeña mentira e intentan escapar del hombre de las narices, un ser mitológico que, el último día del año, captura a los niños y niñas que no dicen la verdad. En su intento de huir, acabarán destapando una mentira más grande, que todos en su pueblo quieren ocultar desde hacia décadas.

Este es el argumento de El home dels nassos (2024), una producción de Turanga Films, fundada por la canetera Lina Badenes quien, con su socia Ana Camacho, están detrás de títulos tan conocidos como La boda de Rosa (Iciar Bollaín, 2020), Rol & rol (Chus Gutiérrez, 2020), La inocencia (Lucía Alemany, 2019) o Kepler Sexto B(Alejandro Suárez Lozano, 2023), con la que sumó ocho galardones en la última edición de los premios Berlanga.

La película

La película se proyectará en el Auditori de Canet d'en Berenguer, en valenciano con subtítulos en castellano, este domingo a las 18 horas con entrada gratuita, como parte del ciclo de Cine de Invierno. El home dels nassos es el primer largometraje de la directora Abigail Schaaf, directora del concurso Saber y ganar y responsable de algunos capítulos de series como El Ministerio del Tiempo o Cuéntame qué te pasó, está recomendada para mayores de 10 años y la velada contará con la presentación Lina Badenes.

"No es una película de fantasía propiamente dicha, ya que el home del nassos no aparece como tal, sino como una referencia de los niños que está presente en todo momento. A partir de ahí, hablamos de la importancia de ser honesto, utilizando como trasfondo un drama histórico que nos lleva a viajar hasta el inicio de la Guerra Civil y un suceso que quedó silenciado por miedo a los ganadores", apunta Badenes.

Una de las protagonistas de la cinta es la joven Sali Dalio, "una niña de origen guineano que llega al pueblo y sufre una cojera, lo que le supone un estigma social. Además, llega a una familia que estaba señalada por aquel suceso, ya que su tío Pau había sido considerado el responsable y por eso se lo había llevado el home dels nassos", añade la productora canetera.

Algo especial

Badenes reconoce que esta historia es algo "especial" para ella y explica que "el proyecto nos llegó porque la productora Aguacate & Calabaza Films necesitaba socios para su primer proyecto de ficción. A nosotras nos encantó y aceptamos enseguida. Tengo un recuerdo muy especial de cuando se presentó en el Phenomena de Barcelona, que tiene una sala de cerca de mil personas, como los cines antiguos. Ver a toda esa gente aplaudiendo fue muy emocionante”.

Turanga Films es un proyecto personal que nació oficialmente en 2012, aunque Badenes, en su época de ficción, ya había aprendido qué era eso de buscar financiación para un proyecto hasta debajo de las piedras. Sus primeros pasos los dio en el mundo del documental, pero en 2018 saltó a la ficción con La inocencia, protagonizada por Elena Andrade y Sergi López, y que fue seleccionada para la Berlinale tras su presentación en el Festival de Málaga.

"Mi afición al cine -recuerda- comenzó mucho antes. Mi vocación nace en los años 80, cuando llegó la telebasura y los cortes para la publicidad duraban hasta diez minutos. A mí me enfadaba mucho, que un aparato que estaba en todas las casas y podría servir para potenciar la cultura, los valores…, se hubiera convertido en algo así", apunta Lina Badenes. Con el tiempo, decidió vengarse y fundó Turanga Films, una productora "con una línea editorial, la de ofrecer un contenido cultural relevante".

Con trabajos para Iciar Bollaín, Neus Ballús o Abigail Schaaf surge la duda de si el trabajo de la canetera es por o para mujeres. "Me lo han preguntado muchas veces. No lo hago conscientemente, pero me sale así. Si me ofrecen un guion de un thriller como muchos muertos o una carrera de coches, pues, la verdad, no me interesa. Yo solo sé hacer lo que me gusta, lo que me hace poner la vida en ello y no creo que haga cine para mujeres, simplemente soy mujer -también lo es mi socia Ana Camacho– y tengo un punto de vista", explica. Y a continuación recuerda que también ha trabajado con directores como Alejandro Suárez Lozano o Manuel Gómez Pereira.

Trabajos

Precisamente, ahora coproduce La cena, la última película de Gómez Pereira. Se trata de una comedia coral que cuenta con la presencia de Mario Casas, Alberto Sanjuan, Antonio Resines, Elvira Mínguez y Eva Ugarte, entre otros. En la cinta, Franco ha convocado a sus generales para una cena con la que celebrar el triunfo de la Guerra Civil, ágape que será servido por unos cocineros republicanos que intentarán aprovechar la ocasión para huir.