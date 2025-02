Ortí: "Un gol en contra tan tempranero es sinónimo de no salir bien al césped"

El Atlético Saguntino se fue de vacío de la Vall d'Uxó (2-0), en otra oportunidad perdida para recuperar el liderato de Tercera RFEF. Este resultado no solo supone poner fin a una racha de dos meses y medio sin perder, sino que eleva a tres el número de encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

El técnico rojillo, Carlos Ortí, empieza por reconocer que "entramos mal al partido. Un gol en contra tan tempranero es sinónimo de no salir bien al césped. A partir de ahí y con el paso de los minutos, fuimos mejor que ellos en el último cuarto de hora de la primera mitad".

El Atlético Saguntino ya prepara la visita del líder. / Atlético Saguntino

Ya en la segunda, el míster intentó ajustar lo que le faltaba a su equipo para plasmar su superioridad y lo consiguió hasta el punto de forzar una expulsión a los castellonenses, que "nos ponía el partido más a nuestro favor para conseguir el gol". Sin embargo, la UDE anotó un gol a la contra en la siguiente acción, una losa demasiada pesada para poder levantarla.

Mal en ataque

El entrenador del conjunto romano explica que "no estuvimos bien en el apartado ofensivo. Nuestras opciones pasaban por las bandas, pero no fuimos capaces de llevar los balones a nuestros jugadores con ventaja por fuera, que es donde somos determinantes y esa fue una de las claves de no poder marcar e igualar la contienda" antes del segundo.

Así, Ortí no esconde que "el equipo en casa se adapta muy bien con el apoyo de nuestra gente. Fuera hasta ahora habíamos competido muy bien, pero esta vez el rival fue mejor que nosotros, porque supo aprovechar mejor sus opciones".

Visita del líder

La fórmula para salir de este pequeño bache, justo cuando el nuevo líder visite el Fornás el próximo fin de semana es, "seguir trabajando. Quedan muchos partidos y muchos puntos en juego, así que hay que revertir esta derrota en casa, con nuestra gente, aunque sea en un choque complicado como va a ser contra el Castellonense".

Ortí insiste en que "toca trabajar, seguir y corregir errores. Tenemos que volver a la dinámica en la que estábamos y eso solo se consigue con trabajo y aclarando las ideas".