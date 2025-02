Bernabé: "No ví a Mazón en el Cecopi hasta que se envió el Es-alert"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistido este martes en que el día de la fatídica dana, ella no vio al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) «hasta que no mandaron el Es-alert», que fue enviado a las 20.11 horas. Así lo ha asegurado en Sagunt a preguntas de los periodistas, resaltando que ella "siempre ha dicho lo mismo" y que todo lo que ocurrió ese día «se dirimirá» en el juzgado.

La socialista ha remarcado las distintas ofrecidas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, respecto a lo que hizo ese día, al ser preguntada por la intervención que este realizó este lunes en Madrid. "Dependiendo del mes, he escuchado unas versiones u otras", ha afirmado, considerando que "toda España puede valorar lo que el señor Mazón ha ido diciendo, o los entornos del señor Mazón han ido diciendo en distintas ocasiones". No obstante, Bernabé ha confiado en que la Justicia ponga luz a todo lo que se hizo ese día y en las jornadas anteriores. "Al final como el proceso judicial está abierto, ese es el espacio donde se deben de dirimir las responsabilidades. Ahí todas las personas que estábamos podremos dar testimonio y no habrá ni audios manipulados, ni fake-news, ni bulos creados, ni noticias intencionadas o recortadas que puedan acallar todos los testimonios de todas las personas que estuvieron, que fueron decenas, con lo cual, al final, la verdad siempre prevalece", ha apuntado.

A su juicio, "hay dos cosas que son claves. El día 24 se activó el Plan Especial de Inundaciones. Y alguien tiene que explicar qué hizo del 24 de octubre hasta el 29 de octubre a las 17 horas, porque esas horas y esos días son vitales. Qué hizo quien tenía la responsabilidad de las Emergencias desde que activa el plan de emergencias hasta que convoca el Cecopi cuando, por cierto, ya había personas que habían fallecido".

Bernabé, entre el Jefe superior policial y el alcalde de Sagunt. / Mónica Arribas

Envío del "Es-alert"

Al ser preguntada respecto a quién dijo que se enviara el mensaje de alerta a la población, ha apuntado a que fue "quien tiene el mando de la Emergencia", pero sin precisar más. "Le podrán preguntar a quién ostenta el mando de la Emergencia. A las 18 horas nos dijeron que apagáramos las cámaras que iban a pensar y tomar una decisión. A la hora dijeron que habían pensado en enviar un mensaje. En ese momento yo pedí que lo mandaran a toda la provincia porque inicialmente iban a mandarlo solo a la zona de La Ribera. Luego volvieron a cerrar para escribir y luego ya lo mandaron. Y es cuando yo ví al presidente, no puedo decirles otra cosa. Quien debe dar la respuesta es quien está al frente y en el mando de la emergencia".

Más de 3.000 millones

Bernabé ha insistido en que tanto ella como el Gobierno de España "están trabajando en la reconstrucción" y ha recalcado que este último ya ha ingresado más de tres mil millones de euros en las cuentas de los afectados por la dana, tanto en ayudas como en indemnizaciones.

A esto ha añadido que, de todas las solicitudes presentadas ante el Consorcio de Compensación de seguros, "ya el 65% se han abonado". Esto, a su juicio, "es un hecho muy relevante y contrasta mucho con otras situaciones dramáticas que se han vivido en nuestro país pues los ritmos en los que está trabajando el Consorcio están siendo muy rápidos". Aún así, consideró que "sin duda hace falta más y por eso desde el Gobierno de España estamos trabajando", dijo aludiendo a la reunión que había mantenido esta mañana con empresarios afectados por la dana en Riba-roja.

"Hemos estado abordando las necesidades, de todas las ayudas y financiación que el Gobierno ha puesto en marcha para trabajar de forma directa y coordinada con todas las asociaciones y entidades empresariales afectadas y abordar sus cuestiones más concretas para poder ayudar desde la manera más efectiva. Y en eso es en lo que estamos y en los más de 1.700 millones de euros en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana", ha asegurado.