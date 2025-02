Un compositor saguntino es nominado a un prestigioso premio internacional

El compositor saguntino Rubén Melià ha visto reconocido unos de sus trabajos para medios audiovisuales y ha sido nominado a los premios International Film Music Critics Association (IFMCA), un reconocimiento internacional otorgado por la crítica especializada en música para cine, televisión y videojuegos y cuyo fallo se dará a conocer este jueves, 27 de febrero. En concreto, opta en la categoría "Best Score for Video Game" por su trabajo en el videojuego Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok.

El proyecto por el que ha sido nominado Melià, cuya banda sonora puede escucharse en algunas plataformas digitales como es el caso de Spotify, «es un juego roguelite-survivor de inspiración nórdica, desarrollado por Noxfall Studios, en el que el jugador debe enfrentarse a hordas de criaturas para sobrevivir. La música juega un papel fundamental en la inmersión, aportando profundidad y atmósfera al universo del juego», explica el compositor de Sagunt, a quien la pasión por la música le viene de familia.

El compositor Rubén Meliá. / LEVANTE-EMV

Banda sonora

«La composición de la banda sonora de Nordic Ashes presentó un desafío particular: cada mundo del juego cuenta con su propio tema musical, lo que me llevó a la creación de nueve piezas originales. A esto se suma el tema del menú principal, que actúa como un nexo unificador, apareciendo de alguna forma en todos los mundos para aportar cohesión a la experiencia sonora. Además, cada uno de estos temas se expande y evoluciona en la música de los jefes, reforzando la continuidad temática a lo largo del juego», argumenta Melià.

En estos reconocimientos internacionales, cada año, un jurado compuesto por críticos de renombre evalúa las mejores bandas sonoras del mundo, destacando el trabajo de compositores en diversas categorías. El compositor saguntino está nominado en una categoría en la que también están presentes proyectos de gran magnitud como es el caso de los juegos Star Wars Outlaws o Final Fantasy, títulos con producciones de alto nivel y equipos de compositores reconocidos internacionalmente.

Proyecto de envergadura

«Que un proyecto 'indie' con recursos limitados se haya colado en una categoría donde la mayoría de los nominados pertenecen a juegos con presupuestos de más de 200 millones de dólares es un logro enorme y demuestra el impacto que puede tener la música, más allá de las dimensiones de la producción. Para mí, es un honor que mi trabajo esté compitiendo en la misma categoría que estas superproducciones. Esta nominación es un gran reconocimiento a mi labor como compositor y también destaca la importancia de la música en los videojuegos como un elemento clave en la inmersión y la emoción del jugador», termina Melià.