La delegada del Gobierno no ve peligrar la financiación europea para las playas de Sagunt y Canet

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, no ve amenazada la financiación europea para llevar a cabo la regeneración de las playas de Sagunt y Canet d’en Berenguer anunciada hace tiempo por el Ministerio de Transición Ecológica. "No se preocupe, que no peligra", aseguró a preguntas de Levante-EMV, tras el acto realizado en reconocimiento a la Policía Nacional, por más que ese sea uno de los principales temores de las asociaciones vecinales que hay en este litoral del Camp de Morvedre.

Mientras estas entidades han convocado para este viernes una protesta ante el Ayuntamiento de Sagunt para protestar por el retraso de todos los trámites cuando avanza la erosión en la zona norte, Bernabé envió un mensaje de tranquilidad y, aunque no dio detalles, sí fue contundente al considerar que el estado actual de la tramitación no impedirá contar con fondos europeos para regenerar la zona.

Así, afirmó que la declaración de impacto ambiental (DIA) para extraer un millón de metros cúbicos de arena del banco submarino de Cullera y trasvasarla al norte de Sagunt "está muy adelantada", por más que en el Camp de Morvedre se lleve meses esperándola y tampoco se haya cumplido el último plazo dado por la Demarcación de Costas al alcalde, Darío Moreno, respecto a que se aprobaría antes de mediados de febrero.

Vista de la playa de la Malvarrosa de Sagunt este mes. / Daniel Tortajada

"Trabajo coordinado"

"Estamos trabajando de una manera muy coordinada con el Ayuntamiento de Sagunt. Somos plenamente conscientes de que es, sin duda alguna, el proyecto que tenemos más importante que acometer", afirmó la delegada del Gobierno.

Bernabé recordó que la autorización de esa extracción de arena del banco submarino de Cullera es fundamental no solo para regenerar el litoral del Camp de Morvedre, sino también para otras obras similares proyectadas en la Comunitat Valenciana. "Estamos pendientes de que, más pronto que tarde, se puedan iniciar todos los proyectos que están pendientes", dijo.

Aún así, precisó que la regeneración del litoral norte de Sagunt "es prioritaria y, de hecho, es la primera", apuntó recordando las previsiones ya anunciadas por Costas en 2023 y mirando de forma cómplice al alcalde, Darío Moreno.

Información oficial

Como ha venido informando este diario, el temor vecinal a que la regeneración del litoral de Morvedre se quede sin fondos europeos parte de los datos que les dieron en la Demarcación respecto a que las obras debían acabarse antes de final de este año; algo que cada vez parece más imposible, dado que todavía se está a la espera de una declaración de impacto ambiental favorable y después deben sacarse a concurso. Sin embargo, el alcalde nunca ha visto en peligro las obras y ha dado por seguro que el Ministerio las hará, obtenga esas ayudas o no.

