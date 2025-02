Canet anuncia multas de hasta 3.000 euros por ensuciar el municipio

La aparición de varios vertidos en las inmediaciones del río Palància, declarado espacio natural, ha colmado la paciencia del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Así, el consistorio, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una campaña de concienciación para que los vecinos y vecinas respeten escrupulosamente la ordenanza de limpieza actualmente en vigor, y que puede consultarse en la web del consistorio.

En caso de que esta iniciativa disuasoria no cumpla el efecto deseado, se adoptarán medidas más drásticas, que incluyen la identificación y sanción de los y las que lleven a cabo estas conductas incívicas. De momento, siete vecinos y vecinas ya han recibido una comunicación en la que se les explican estos puntos y se les advierte de posibles sanciones en caso de que reincidan en su actitud.

Vertidos en el río / Ayuntamiento de Canet

Multas

“Confiamos en que la campaña informativa y de concienciación que hemos puesto en marcha surta efecto a corto plazo. En caso de que no sea así, se identificará a los y las que no la respeten y serán multados. Mantener Canet limpio es una tarea de todos y de todas, y el Ayuntamiento ha dispuesto suficientes mecanismos para facilitar esta labor, así que no hay excusa”, explica el alcalde de Canet Pere Antoni.

Según Miguel Ángel Albero, concejal de Medio Ambiente, “desde luego, nuestra intención no es multar a nadie, sino concienciar a todos los vecinos y vecinas de que existen unas obligaciones que todos y todas tenemos que cumplir en materia de limpieza. Pero si la campaña de concienciación no tiene el efecto deseado en un tiempo razonable pero breve, empezaremos a identificar a los infractores y a multarles. No es lo que queremos, pero los vecinos y vecinas que cumplen con sus obligaciones no tienen por qué soportar los comportamientos incívicos de algunos y algunas”.

Enseres

En las últimas semanas, en las calles de Canet, han aparecido también pequeños electrodomésticos que deben depositarse en el ecoparque que está disponible los miércoles en la plaza del Ayuntamiento y, el último domingo del mes, en la calle Sangre y Arena (parque de Nova Canet). Además, los vecinos y vecinas pueden llevar sus residuos al ecoparque permanente de Sagunt. Por último, cabe recordar que el Ayuntamiento dispone de un servicio gratuito de recogida de enseres (muebles, electrodomésticos…) que funciona lunes, miércoles y sábados, totalmente gratuito, y que puede activarse llamando al teléfono 673294913.

El abandono de residuos en la vía pública está prohibido de forma expresa por la ordenanza de Limpieza, que también contempla otras muchas cuestiones, como no utilizar bien los contenedores distribuidos por todo el pueblo, depositar residuos que no tengan la catalogación de urbanos en los contenedores o cubos, o no facilitar a los servicios municipales información sobre el origen, destino, cantidad y/o características de los mismos. Las multas a las que se enfrentan los infractores e infractoras son de 750 euros (si son incumplimientos leves), 1.500 euros (si son graves) y hasta 3.000 euros si son muy graves, o se ha producido una reiteración en esta conducta incívica.