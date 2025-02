El PP de Sagunt pide medallas de la ciudad para tres colectivos

El Grupo Municipal Popular de Sagunt ha pedido en la Comisión de Gestión Sociocultural, Deportiva y Participativa, la entrega de la Medalla de la Ciudad a la Banda Morvedre por su 20 aniversario: “La Banda de Cornetas y Tambores Morvedre se fundó en 2004 y el 27 de febrero del 2005 realizó la presentación oficial en nuestro municipio. Desde entonces, la banda ha realizado numerosos actos en distintas localidades del territorio, destacando su participación en actos como la Semana Santa Saguntina, procesiones, ofrendas y pasacalles en la mayoría de las fiestas marianas de la localidad; fiestas patronales, en la entrada de Moros y Cristianos o su participación en la Gala de AFACAM”.

El portavoz del Partido Popular afirma: “La Banda Morvedre repite y gusta por el tesón y el trabajo desarrollado en nuestro municipio. Representan la mejora y crecimiento continuo, pues así lo han demostrado con su participación en varios certámenes y, desde 2013, con su Escuela de Música que, está siendo sin duda, la base teórico-práctica para el desarrollo musical de la agrupación”.

Más medallas

Además, los populares han aprovechado la Comisión Informativa para volver a reclamar las medallas de AFACAM y Passió per Sagunt por su 20 aniversario: “El equipo de Gobierno sigue sin respondernos por la solicitud de las medallas que realizamos para estas asociaciones en 2023. ¿Cuál es el problema? ¿Es que estas asociaciones no se merecen las medallas? Ambas asociaciones desarrollan una labor enorme en el municipio, tanto AFACAM con los servicios y programas que desarrollan, dando cobertura a las necesidades de las personas con Alzheimer y a sus familias, como Passió per Sagunt, protegiendo y difundiendo el patrimonio cultural de nuestra ciudad”, concluye Catalán.