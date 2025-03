Alfons XIII, alcalde honorari de Sagunt

L’any 1925 s’iniciava a Sagunt amb un Ple extraordinari el 16 de gener en el qual es va aprovar nomenar alcaldes honoraris al rei Alfonso XIII i a la reina Víctoria Eugenia. Molts ajuntaments, a més del madrileny, van fer-ho. El 23 de gener assistiren l’alcalde i dos regidors a l’acte celebrat a Madrid amb altres autoritats municipal de tota Espanya.

El dia de Reis es va jugar el primer partit de futbol a Quart de les Valls. “Jugaron en este pueblo el Valencia de Sagunto y el CD Los Valles”. L’equip local guanyà per 4 gols a 1. El 26 de gener La Correspondencia de Valencia informava del partit organitzat pel Comité Provincial en el camp del Torrente FC entre el Llevantí FC i l’Sporting Club Puerto de Sagunto. El corresponsal escrivia que l’arbitratge del Sr. Aliaga no fou bo. Va acabar el partit set minuts abans, segon va dir l’equip perdedor. Entre els jugadors del Port, cal esmentar: Ramos, Conde, Subies, Benedito, Biosca, Vicente, Ugarte, Carlos i Gil.

Va desaparéixer una xiqueta el 9 de gener. Segons deia el diari El Pueblo el 22 de gener, es deia Josefina Alonso Honravia. Va aparéixer al Port de Sagunt. Ella va declarar que era maltractada a casa pels pares i que l’obligaven a demanar almoina.

El 12 de gener va celebrar-se a Quart de les Valls el funeral pel comandant Carlos Altavella Soriano. La notícia apareixia en el Diario de Valencià el 15 de gener. Este veí havia mort a l’Àfrica. Pertanyia al batalló d’Arapiles. “La Iglesia presentava severo aspecto levantandose en el centro grandioso catafalco” amb banderes d’Espanya i l’escut de l’Estat coronat per la Immaculada. Van presidir: la viuda, els fills, la mare, el delegat governatiu Julian Losada Ortega i l’Ajuntament. En acabar, el seguici es va dirigir al carrer Buenos Aires. Des d’eixe dia, va portar el nom del militar. S’inaugurà una placa. Va dir unes paraules el rector Marcelino Fernández Gómez “haciendo brotar las lágrimas a cuantos le oían”. Després, la gent va donar el condol en el domicili familiar.

Els secretaris dels ajuntaments del partit de Sagunt van ser multats per la Junta Provincial de Abastos amb 20 pessetes per no remetre la relació d’existències de forment. Així ho contava el diari El Dia el 22 de gener.

Juan Pérez Lucia, des del diari Las Provincias, reivindicava el 22 de gener la necessitat de l’ajuda de l’Estat per a rehabilitar el teatre de Sagunt. Demanava també una vivenda annexa per al conserge. Aplaudia les reivindicacions del patrimoni que estava fent l’Ajuntament i esperava que foren escoltades.

L’anunci de l’establiment de Santiago Quer Frutos, situat en el carrer Pacheco (actual Camí Reial) publicat el Diario de Valencia el 24 de gener deia que “el reloj marca Lejira”. El dia següent els tocà corregir-lo perquè era una errada. Havia de dir “marca Segisa”. En el mateix exemplar, es contava que el director i un grup van viatjar a Sagunt per a conéixer com estava la ciutat. L’autor de la crònica escrivia que era un lloc destacat i que “serà una de las primeras ciudades de España”.

Els pobles de les Valls protestaren per l’impost del sequiatge. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del següent “De Cent en cent”.

