El arquitecto que diseñó mal unos garajes en el Port se libra de la indemnización

Una constructora de Sagunt ha llegado tarde para imputar los graves defectos de las plazas de aparcamiento subterráneo en una promoción de viviendas en el Port sobre el arquitecto que la diseñó y dirigió sus obras. En la primavera de 2004 fue cuando se dio por finalizada la construcción, aunque los compradores tardaron varios años en presentar una demanda civil para que se les devolviera el dinero de los garajes, más los correspondientes intereses.

Una primera sentencia reconoció en 2015 el derecho de los nuevos propietarios a que la constructora les devolviera casi 118.000 euros, al considerar probado que "las plazas de aparcamiento eran inhábiles para su uso, porque, desde la entrada y la salida del montacargas, el proyecto tendría que haber respetado unos mínimos radios de giro, que no se cumplen en la edificación y afectan a la funcionalidad, por lo que nos hallamos ante un defecto de diseño en la proyección del garaje, que determina una escasa funcionalidad y una evidente depreciación".

Este fallo del juzgado de primera instancia número 2 de Sagunt fue revocado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de València para ampliar la indemnización, que fijó en un total ligeramente superior a los 229.000 euros, de los que casi 53.000 se correspondían con los intereses desde 2004.

Incumplimiento culpable

En ese punto es cuando la constructora trató de inculpar al arquitecto por el "incumplimiento culpable" del contrato de diseño y dirección de obra, al considerarle "el único responsable" de que los garajes fueran inservibles y se rescindiera su venta. El demandado, mientras, sostuvo la prescripción de los hechos imputados, al presentarse la denuncia 17 años y 8 meses después de finalizarse la construcción, cuando el margen máximo, según la interpretación legal, es de 15 años.

Juzgados de Sagunt. / Daniel Tortajada

También señala el arquitecto que no estuvo personado en los juicios sobre los aparcamientos, ya que la constructora "no solicitó su intervención". Sobre el fondo de la cuestión, el acusado replicó que "el proyecto fue debidamente visado por el colegio de arquitectos y el edificio construido cumple las normas básicas de edificación, ya que, en caso contrario, el ayuntamiento con sus técnicos no habrían concedido de licencias de obras y primera ocupación".

Calidades

En esta línea, el arquitecto sostuvo durante el juicio que "cumplió el encargo profesional recibido a satisfacción" de la promotora, que fue la que "decidió las calidades tanto de los materiales de acabado, como los solados, alicatados, talla, ventanales o puertas, como de los equipamientos (calderas, cocinas, extractores, sanitarios, muebles de baños, grifería o electricidad)".

También la constructora eligió el "el tipo de acceso a los garajes, con elevador en lugar de rampa, por considerarlo más atractivo y exclusivo, además de que aumentaba el beneficio al obtener más plazas de aparcamiento". Todas estas cuestiones, defendió el arquitecto, las "impone el promotor, según la categoría y prestancia del edificio que se pretende construir, el precio por el que se quiere vender y el beneficio que pretende obtener".

Recurso de casación

Una primera sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sagunt desestimó la demanda por extemporánea, un dictamen que ahora ha sido ratificado por la sección undécima de la Audiencia Provincial de València por los mismos motivos y sin llegar a analizar el fondo del asunto. Este fallo mantiene abierta una puerta al recurso de casación.

Suscríbete para seguir leyendo