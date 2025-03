"Sagunt pierde más de 4 millones de fondos europeos"

Sagunt ha perdido más de 4 de los 6’5 millones de fondos europeos FEDER asignados a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible ( EDUSI) Joint Sagunt. Esto es lo que ha denunciado Compromís tras recibir los datos por parte del equipo de gobierno después de que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana conminara al consistorio a dar esa información, como le pidieron los nacionalistas.

Como explica Pepe Gil, portavoz del grupo municipal de Compromís, según se detalla en el documento que les entregaron desde el gobierno local, "del total de 6’5 millones aprobados en un principio, solo han podido justificarse 2’6 millones de euros. Por lo tanto, el ayuntamiento ha dejado de ingresar alrededor de 4 millones de euros"; algo que achaca a "una mala gestión del alcalde Darío Moreno" y a la «desidia del equipo de gobierno» de PSPV-PSOE y EU-Podem, sus antiguos socios en el ayuntamiento.

Entre los proyectos que han perdido financiación europea y, por lo tanto, han quedado sin fondos para poder ejecutarse, el concejal sospecha que "algunos de esos proyectos no se han ejecutado, sencillamente, porque venían de la mano de Compromís". Entre ellos, destaca algunos que, a su juicio, son "muy significativos": el recambio de toda la iluminación a sistema LED y toda la red eléctrica del barrio de Baladre; la plaza del Sol, "que viene de un proyecto participativo donde aportaron sus propuestas diferentes departamentos del ayuntamiento, entidades culturales, comerciales y festivas, y asociaciones vecinales del municipio", dice Gil; la EPA de Sagunto, "que no han querido desarrollar y acabarla y, por lo tanto, no han podido cobrar la subvención", opina; y el centro polivalente para mayores que tenía que hacerse en la plaza Sant Cristòfol de Sagunt, entre otros”.

A su juicio, “es muy triste y preocupante que el ayuntamiento haya dejado perder 4 millones de euros que venían de Europa y que podrían haber supuesto una mejora sustancial de los servicios que los ciudadanos de Sagunto reciben”.

Partidas asociadas a la EDUSI en situación ‘sub judice’

A esto le suma otro factor. “Algunas de las partidas se encuentran en una situación 'sub judice' porque parece que el organismo de gestión intermedio, que es el Ministerio de Hacienda, considera que se han incumplido algunos de los términos y, por lo tanto, esas cantidades están de hecho ingresadas pero pesa sobre ellas una amenaza de mengua del 25% aproximadamente. Es decir, que el total de fondos FEDER asociados a la EDUSI ingresados por el ayuntamiento se verá más reducido todavía”, considera Pepe Gil, temiendo además por el dinero que se le pueda llegar a conceder a Sagunt en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y por las propuestas que haya hecho finalmente el consistorio antes de este 1 de marzo.

"Causas ajenas al ayuntamiento"

En el gobierno local de PSPV-PSOE y EU-Podem, en cambio, se ha achacado la pérdida de los fondos europeos Edusi a «causas ajenas al ayuntamiento y que nada tienen que ver con la actual gestión política». Entre ellas, citan “el incremento de los precios de los materiales de construcción, a causa de la guerra en Ucrania, que tuvo un impacto muy importante en las licitaciones». Esto, según explican a preguntas de Levante-EMV, hizo que «licitaciones de proyectos como el de mejora de las instalaciones policiales, la rehabilitación del antiguo edificio de la Cruz Roja, la parada intermodal en País Valencià o el centro cultural Civitas Amabilis quedaron desiertas. En el caso de la EPA, la empresa adjudicataria incumplió los pliegos y dejó la obra por finalizar».

También ven «conveniente recordar» que la gestión de la Edusi «empezó cuando Compromís gobernaba el ayuntamiento. Se solicitaron las subvenciones sin una planificación realista y sin hacer partícipes a los departamentos, dejando una herencia ‘envenenada’ a los posteriores equipos de gobierno", acusan. "Peor todavía es hacer mención a proyectos como la plaza del Sol o los cambios de iluminación, gestionados directamente por una concejalía, Mantenimiento, dirigida por Compromís en los años posteriores y que no han podido llevarse a cabo por esta realidad compleja», apuntan además de remarcar que han hecho «todo lo posible por ejecutar aquellos proyectos que han quedado fuera de la subvención con fondos propios». «En política lo primero es ser honestos, no se puede ser oposición y desentenderse de la realidad afrontada cuando se estaba en el gobierno”, finalizan.

Suscríbete para seguir leyendo