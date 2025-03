Sagunt, ciutat

Ser una ciutat és molt més que un títol honorífic; és un reconeixement de la història, la cultura i la contribució d'una ciutat al desenvolupament d'una regió. Sagunt, amb la seua rica història i el seu paper en la restauració borbònica, és un exemple perfecte de com una vila pot evolucionar i guanyar el títol de ciutat.

El títol de ciutat atorgat a Sagunt el 3 de març de 1875 no només reconeixia els gloriosos fets històrics de la vila, sinó també el seu mèrit recent en proclamar el dret legítim del rei. Aquest reconeixement va ser un acte de justícia històrica, restaurant un títol que Sagunt havia gaudit antigament.

Però, què significa realment ser una ciutat? Ser una ciutat implica tenir una identitat pròpia, una història que es reflecteix en els seus carrers, edificis i monuments. És un lloc on la ciutadania es reconeix i es projecta cap al futur amb orgull i determinació. Sagunt, amb la seua inscripció en marbre al saló de sessions de l'Ajuntament, commemora aquest moment històric i recorda a les generacions futures la importància de la seua història.

Placa que recorda eixa distinció. / Ayuntamiento de Sagunt

La restauració borbònica a Espanya, iniciada amb el pronunciament de Sagunt el 29 de desembre de 1874, va ser un moment clau en la història de la ciutat. Aquest esdeveniment va accelerar la proclamació d'Alfons XII com a nou rei d'Espanya, marcant l'inici d'una nova etapa política. El Manifest de Sandhurst, publicat per Alfons XII, va ser un document clau en aquest procés, expressant el desig del futur rei de restaurar l'ordre i la monarquia constitucional.

Sistema bipartidista

La restauració borbònica va ser promoguda per polítics conservadors, homes de negocis i militars d'alta graduació que compartien interessos comuns. El nou règim polític, dissenyat per Antonio Cánovas del Castillo, es basava en una constitució moderada i un sistema bipartidista que permetia l'alternança pacífica en el poder entre conservadors i liberals. Aquest context històric va ser fonamental per a la consolidació de Sagunt com a ciutat.

Ser una ciutat també implica un compromís amb el futur. Sagunt ha evolucionat al llarg dels anys, adaptant-se als canvis socials, econòmics i polítics. La ciutat ha sabut mantenir viva la seva història mentre es projecta cap al futur amb noves infraestructures, serveis i oportunitats per als seus habitants.

La importància de Sagunt com a lloc on els Reis d'Aragó van celebrar Corts del Regne subratlla la seua rellevància en la història del País Valencià. Aquesta referència històrica és un recordatori constant de la contribució de Sagunt a la regió i a Espanya.

150 aniversari

Aquest any, Sagunt celebra el 150é aniversari de la concessió del títol de ciutat. Malgrat la importància d'aquest esdeveniment històric, sorprén que no hi haja cap acte oficial programat per commemorar-lo. Aquesta manca de celebracions oficials posa de manifest la necessitat de valorar i recordar els moments clau de la nostra història local.

Ser una ciutat és un reconeixement de la història i la identitat d'una ciutat. Sagunt, amb la seua rica història i el seu paper en la restauració borbònica, és un exemple perfecte de com una vila pot evolucionar i guanyar el títol de ciutat. La seua evolució al llarg dels anys demostra que una ciutat no és només un lloc físic, sinó una ciutat viva que es projecta cap al futur amb orgull i determinació.