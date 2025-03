Una treintena de expertos de toda España debatirán en Canet sobre Turismo Sostenible

Canet d’en Berenguer se convertirá, los días 5 y 6 de marzo, en la capital española del Turismo Sostenible gracias a un congreso en el que participarán más de 30 expertos de toda España y de distintos ámbitos públicos y privados. Entre los temas que se abordarán destacan la apuesta por el uso de la Inteligencia Artificial y el Big Data, así como los desafíos que implica la lucha contra el cambio climático. La sede del evento será el Hotel AGH Canet, cita a la que ya han confirmado su asistencia mas de un centenra de personas.

Según explica el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, “el turismo sostenible no es solo una etiqueta, es una estrategia a largo plazo que se sostiene en tres pilares: el uso óptimo de los recursos naturales, el respeto por la autenticidad cultural de cada localidad y la distribución equitativa de los beneficios, tanto sociales como económicos. Es una aproximación global a un fenómeno que busca promover una actividad económicamente viable, sin comprometer su propio futuro. También es un objetivo a largo plazo, que involucra tanto a la administración pública como al sector privado”.

La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como la actividad que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras de las intervenciones en materia económica, social y ambiental, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. “No es un modelo, es el modelo -añade el alcalde de Canet-. El futuro del turismo no nos pertenece a nosotros, sino a nuestros hijos e hijas, y a las generaciones que vendrán después. No es un acto de empatía o generosidad, es una obligación; no podemos suscribir hipotecas y que sean ellos y ellas quienes las tengan que pagar porque no hayamos sabido cuidar y conservar nuestros recursos más preciados”.

Playa de Canet / Ayuntamiento de Canet

Plan de sostenibilidad turística

El I Congreso de Turismo Sostenible se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Canet Sostenible’, un proyecto con una duración de tres años que ha permitido a la localidad obtener dos millones de euros de fondos europeos. Estos se destinarán, entre otros fines, a la modernización de las infraestructuras, la iluminación del paseo marítimo, favorecer nuevas actividades turísticas de la localidad mediante el asesoramiento a pymes, la realización de eventos gastronómicos o la apuesta por la Inteligencia Artificial y el Big Data para mejorar la oferta.

Las ponencias, ocho en total y en formato de debate, comenzarán con la charla “El reto climático y el turismo”, en la que participarán Ismael Sanvíctor (presidente de la Mancomunidad Vall d’Albaida) y Mario Vilar, diputado socialista en Les Corts y experto en Big Data aplicado al turismo. La moderación correrá a cargo de Leonard Pera, CEO de Open-Ideas y referencia internacional en el campo de la sostenibilidad.

Uno de los puntos centrales del I Congreso de Turismo Sostenible será, el miércoles a las 10:00, la mesa titulada ‘Innovación para proteger el litoral’, en la que se abordará el proyecto pionero puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer para monitorizar el fondo marino con boyas y evitar la regresión de la playa de la localidad, un proyecto que puede extrapolarse a otras poblaciones con problemas similares. Participarán en el debate Manuel Menchaca (consultor en Starlink), Daniel Fernández (Smart City Cluster), Lisardo Fort (director de I+D en Rover Grupo) y Joaquín Garrido (jefe de proyectos y socio fundador de Ingeomar).

Turismo azul

Además, a lo largo de los dos días, se abordarán otras cuestiones como el ‘Turismo Azul’, la revolución de los datos y la IA, o el turismo responsable. Entre los expertos que participarán, destaca la presencia de Verónica Ramírez (directora de Slice y una de las máximas expertas internacionales en diseño de ciudades inteligentes); Antonio García Celda (director general de València Capital Verde Europea); Sergi Pitarch (director de Eldiario.es en la Comunitat Valenciana); Aida Marín García (responsable de sostenibilidad de Hosbec); Jorge Martínez (CEO de Esatur) o Arturo Crosby (CEO de Forum Natura), entre otros.

La celebración del I Congreso de Turismo Sostenible en Canet d’en Berenguer forma parte de uno de los principales ejes estratégicos del actual equipo de gobierno, plasmado en distintas iniciativas innovadoras, como la suspensión temporal de licencias y cambios de uso relacionados con el alojamiento turístico, la apuesta por las comunidades energéticas o la creación de un distrito térmico para reducir las emisiones de CO2 mediante la introducción de energía geotérmica en edificios municipales.