Sagunto, ¿Patrimonio de la humanidad?

Cuando la ciudadanía vota está ejerciendo la democracia, es decir, elegimos libremente aquella opción que creemos que es mejor o más ajustada a nuestra manera de pensar.

Pero la Democracia no es solamente votar cada cuatro años, es también respetar, participar mediante las herramientas de participación directa o indirecta porque el sistema nos lo permite. Eso se llama ejercer un control ciudadano sobre las instituciones, dado que la democracia es lo contrario a un sistema absoluto, donde no hay controles y los gobernantes ejercen el poder de manera despótica. Tenemos pues, el derecho y además el deber de manifestar y denunciar como ciudadanos libres todo aquello que creemos que no es justo ni se atiene a la ley, sin temor a represalias.

Esta introducción no pretende dar lecciones a nadie, aunque, conviene recordarlo y al mismo tiempo, denunciar un hecho:

La fachada ed la iglesia, con la placa oficial. / Levante-EMV

Recientemente se ha colocado una placa de prohibición de aparcar en el muro de la iglesia de Santa María de Sagunto que recae en el principio de la calle de Caballeros. Esta Iglesia es un Bien de Interés Cultural (BIC), lo cual significa que goza de protección por parte de las instituciones. No es un edificio cualquiera, ni se puede hacer en él lo que se quiera, porque está protegido.

Una cosa son los grafitis que cuatro vándalos han dejado allí y otra cosa muy distinta es que lo haga el ayuntamiento. Quiero pensar que es un despiste, lo cual me parece grave. De hecho, finalmente, lo han enmendado y la han retirado.

La fachada de la iglesia, sin la placa. / Mónica Arribas

Si no hubiera sido así, pensaría que todo aquello de 'Sagunto, candidata a patrimonio de la Humanidad', es un farol, un engaño. Aún así, es una abominable muestra de insensibilidad. ¿Es esa la protección que merece un monumento BIC? Y no me digan que eso le toca a …. no enreden. Hagan lo que tienen que hacer. Los responsables tienen que dar explicaciones, si no, actuarían como un gobierno despótico. Tengo el derecho de denunciar ese atropello y así lo hago. Sin más.

Como dice una amiga mía, tienen la sensibilidad metida en la uña del dedo gordo del pie.