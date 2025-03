Combustible per a falles (Revolution)

Des del 29 d'octubre els valencians i valencianes commemorem les dates assenyalades amb dol al cor per aquelles que mai tornaran i les que ho perderen tot, i ràbia als budells perquè qui va poder avisar i evitar-ho no va estar a l'altura i increïblement encara està presidint la Generalitat.

Però ara venen falles i tocaria cremar els ninots:

Primer els escurçons responsables de la catàstrofe més gran al nostre país en segles, assassins de vides i d'il·lusions i que són els mateixos que també volen rematar el valencià fent-nos triar en les escoles entre la nostra llengua i la que precisament coneixem per imposició des de fa segles i que no ens fa res usar-la perquè ens enriqueix i estimula, ja que afortunadament les valencianoparlants no som ni monolingües ni mononeuronals.

I en esta falla també cremaríem una de les pitjors i resistents xacres que patim com a societat: el masclisme. Però serà complicat perquè no hi ha combustible de moment que puga amb el sistema patriarcal.

Diuen que el sistema capitalista (i per conveniència, patriarcal) està en crisi, que ha tocat fons, que fins i tot de facto, vivim (lentament i dolorosament) la fi del món.

Que l'home és un llop per a l'home ja ho va dir Plaute i “afusellar” Hobbes, però sobretot els hòmens han estat llops per a les dones. No tots els hòmens, és clar... però sí per a totes les dones.

Encetar un nou sistema

Per això, hem d'aprofitar aquesta escletxa en Matrix i no per refer el sistema que ens ha dut a la merda, sinó per acomiadar-lo i encetar un de nou, més just i equitatiu. I ara per ara, la ferramenta més útil i revolucionària que existeix per començar a treballar des d’un enfocament interseccional és el Feminisme: la navalla suïssa de la qual es despleguen altres eines com la lluita de classe, els drets LGTBQ+, l'ecologisme i l'antifeixisme.

Però com un animal salvatge ferit de mort, el sistema actual està rabiós i treu el pitjor: estem veient el revifament del feixisme arreu, el bestialisme dels nous freaks líders mundials, els genocidis sistemàtics com el del poble palestí i els milers de persones que fugen de sa casa perquè el sistema pervers i pervertit les ha menystingudes, espoliant els seus recursos, i abandonant en la més absoluta misèria i a moltes d’elles enmig de la mar perquè morin ofegades.

Ser més feministes

I qui pateix més la ràbia de la bèstia moribunda som les dones malauradament habituades a mantenir el sistema sense cobrar per ser cuidadores i servidores o cobrar molt menys que els seus companys, a qui ens afecta més la pobresa i també som les víctimes principals de l'explotació i violències sexuals.

Però fa temps que lluitem pels nostres drets tenint-ho tot en contra, fins i tot dones còmplices del sistema i presumptes aliats i dissortadament no ho tenim fàcil, per això ens toca ser més feministes i també hem de ser-ne més.

Amigues: commemorem i reivindiquem el 8 de març, gaudiu de les falles, però cada dia i arreu convertiu la vostra ràbia en lluita feminista, el millor combustible per a falles possible.