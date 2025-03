Tres potentes empresas de Sagunt presentan su ambicioso proyecto de descarbonización

Tres potentes empresas con sede en Sagunt han presentado a la Consellera de Industria, Marián Cano, y a otras autoridades su ambicioso proyecto conjunto para evitar la emisión de más de 560.000 toneladas de CO2 al año.

La responsable autonómica ha visitado hoy las instalaciones de Holcim y Saggas en Sagunt para conocer la iniciativa bautizada como ‘CO 2 necta’, que está impulsada por el consorcio formado por ambas empresas y Enagás.

Se trata de un proyecto que las compañías presentarán a la próxima convocatoria de los Innovation Funds, el programa de la Comisión Europea para la financiación de tecnologías innovadoras de baja emisión de carbono.

Durante la visita, Marián Cano ha dado su apoyo al desarrollo del proyecto, destacando el “apoyo del Gobierno de Carlos Mazón a impulsar este tipo de proyectos, que tanto valor añadido aportan a nuestras empresas y nuestro territorio”. “Desde la Generalitat apostamos por avanzar en la descarbonización en la industria como un elemento clave de la innovación y la competitividad, algo que queda reflejado perfectamente en este proyecto”, ha agregado.

A la visita también han asistido la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia —a la que está adscrito el puerto de Sagunt—, Mar Chao, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el Concejal de Industria del Ayuntamiento de Sagunt, Toni Iborra.

Por parte de las compañías impulsoras, han estado presentes el Consejero Delegado de Holcim España, Ricardo de Pablos; el Director de Desarrollo de Negocio de Enagás, Fernando Impuesto; y el Director General de Saggas, Santiago Álvarez.

Santiago Álvarez, de Saggas, en plenas explicaciones. / Levante-EMV

El CEO de Holcim España, Ricardo de Pablos, ha resaltado que “CO2necta es un proyecto clave para impulsar la descarbonización del cemento y el hormigón, además de un motor de crecimiento para la industria en nuestro país”.

Iniciativa "pionera"

Por su parte, el Director de Desarrollo de Negocio de Enagás, ha destacado que “CO2necta es una iniciativa pionera en la gestión sostenible del CO 2 en España que posicionará a una infraestructura estratégica como la planta de regasificación Saggas en una posición privilegiada en Europa para avanzar en los esfuerzos de descarbonización en la industria”.

‘CO 2 necta’ es un proyecto innovador de economía circular que busca impulsar la descarbonización de la industria mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras, que permitirá evitar la emisión de más de 560.000 toneladas de CO 2 al año en la Comunidad Valenciana a través de la captura y licuefacción de este gas. El proyecto es un claro ejemplo de eficiencia energética ya que, para la licuefacción, se aprovecharía el frío generado durante el proceso de regasificación que se realiza en Saggas.

Para ello, CO 2 necta contempla el desarrollo de una planta de captura de CO 2 en la fábrica de Holcim, un ‘ceoducto’ por parte de Enagás para su traslado hasta la terminal de Saggas en el puerto de Sagunt y unos almacenamientos en esta planta de regasificación —participada por Enagás al 72,5%— que permitirán mantener el CO 2 licuado a -30ºC hasta su carga en buques, para transportarlo por barco al almacenamiento definitivo.

Modelo de colaboración