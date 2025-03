Con nuestras playas no se juega

Tras dos años de espera, ya ha llegado la declaración de impacto ambiental proveniente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que inicia las tan necesarias tareas de regeneración de nuestras playas tras años de inacción por parte de nuestro alcalde y del propio Ministerio.

Tal vez el lector ya haya leído algo similar, tal vez incluso todos los que queremos aportar a la lucha por la regeneración nos repetimos en palabras e incluso compartamos discursos y reflexiones, a pesar de tener ideologías diferentes. Pero quizás aquí está la clave y la esencia de todo, que aquellos quienes insistimos con la protección de nuestras playas y casas dejamos de lado los colores y nos unimos por el bien común. En cambio y tras las sucesivas y recientes tormentas, se vuelve a constatar que nuestro alcalde y el Ministerio tienen un gran problema, lo ven tarde y ahora veremos cómo la afrontan, esperemos que con seriedad y la importancia que merece.

Compromiso

Nosotros tenemos claro que el compromiso en una lucha de tal calibre no ha de basarse en una comisión especial de playas cada seis meses, tampoco en buenas palabras en prensa y mucho menos en fotos y vídeos sujetando el cartel al frente de una movilización vecinal que grita en silencio "¡Haz algo ya!".

Playa de Corinto durante el reciente temporal. / Daniel Tortajada

Porque un líder, lidera, en las buenas y, sobre todo, en las malas, y nuestro alcalde no lidera con las playas, ni parece que le interese, bueno para una buena portada a tiempo sin duda sí que le viene bien aparecer. Como tampoco al concejal delegado en materia de playas, pues el señor Rovira de Izquierda Unida para plantar un cartel de madera con el lema: "Aquí falta un árbol" sí tiene tiempo, todo el que no tiene para escuchar las reivindicaciones realizadas en el pasado pleno por cinco vecinos afectados por la situación en las playas e integrantes de la plataforma en defensa`de las playas, que trasladaron una vez más su preocupación, sin que el señor concejal de playas tuviese la mínima decencia de permanecer su lugar en el pleno, pues le faltó tiempo para irse y no escucharles. Y si el lector se pregunta las razones de su ausencia, ya les decimos que se ausentó para merendar. Un hecho gravísimo que no se puede permitir en un cargo público como el que ostenta, una falta de respeto a los vecinos, a la lucha en defensa de nuestras playas y a toda la ciudadanía en general. Algo de lo que es cómplice el alcalde, puesto que, si fuese un buen líder, aquel que lidera y no sólo el que se hace fotos y vídeos, le hubiese mandado permanecer en el pleno, escuchar, recoger las peticiones, empatizar e incluso pedir la palabra y mostrar su apoyo a la plataforma, pero de esto último no vimos nada y eso no se puede permitir.

Pasividad e inacción

Y aunque se permita, con la pasividad e inacción a la que nos tiene acostumbrados nuestro alcalde, me gustaría finalizar haciendo un llamamiento a la movilización ciudadana por nuestras playas, por nuestras casas, por proteger lo nuestro, nuestro patrimonio natural que es un tesoro y que debemos cuidar dejando de lado intereses personales y políticos.