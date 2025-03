Sagunt encuentra a más de medio centenar de aspirantes por cada policía que busca

Las 13 plazas de policía local que el Ayuntamiento de Sagunt lanzó en su oferta pública de empleo correspondiente a 2023 han despertado el interés de casi 450 aspirantes. Divididas en las ocho vacantes de turno libre, que están abiertas a cualquier candidato, y las cinco de movilidad, para agentes que ya están ejerciendo en otros destinos, las primeras son las que han reunido a más candidatos, concretamente 419, de tal forma que, por cada policía que el ayuntamiento busca, ha encontrado un promedio superior al medio centenar de aspirantes.

En un procedimiento que se puso en marcha en abril del año pasado, el órgano de contratación ya ha hecho el cribado de las personas que han sido admitidas para seguir adelante con la selección o que ni siquiera han pasado este primer corte. En este último caso se encuentran 58 candidatos, que han quedado excluidos por no acreditar la exención en el pago de la tasa para este tipo de procedimientos, no adjuntar el justificante de su abono o no presentar la instancia dentro del plazo. Estas personas tienen abierto un plazo de 10 días para alegar y, si es atendida su reclamación, reincorporarse al proceso.

Turno libre

A partir de ese momento, los aspirantes por turno libre se someterán a pruebas físicas y psicotécnicas, además de ejercicios escrito, práctico y de valenciano para acabar con un reconocimiento médico. Entonces quedará definido el orden de los aspirantes, entre los que un 30 % de los seleccionados deben ser mujeres, según las bases de la convocatoria.

Central de la Policía Local de Sagunt. / Daniel Tortajada

Por lo que respecta al turno de movilidad, los candidatos admitidos han sido 16, mientras que ocho han sido descartados. En este caso, los aspirantes deberán superar una prueba médica, otra psicotécnica y una entrevista, antes de valorarse los méritos alegados y determinar quienes son los más aptos para incorporarse a la plantilla de la Policía Local de Sagunt.

Canet

En un punto más embrionario del procedimiento, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer también ha emprendido la búsqueda de cinco agentes para su cuerpo policial, en la oferta de empleo correspondiente a los años 2024 y 2025.

Suscríbete para seguir leyendo