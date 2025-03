Todo listo en el BM Morvedre para una Copa histórica

El BM Morvedre está listo para vivir este viernes un momento histórico, cuando se enfrente al KH7 BM Granollers (18.15 horas) por un puesto en las semifinales de la Copa de la Reina. Tras superar en la ronda previa al Costa del Sol Málaga en una de las grandes sorpresas de la competición, las saguntinas saben que "competir en un torneo tan especial ya es un gran logro", en palabras de su entrenador, Manu Etayo.

El técnico añade que "sabemos lo difícil que será superar los cuartos de final ante el anfitrión, pero estas citas siempre reservan algún susto para los favoritos. Lo más importante -señala el navarro- es disfrutar y vivir el ambiente que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo".

Experiencia única

Antes de este estreno en la fase final de esta competición, una de las banderas de la plantilla del BM Morvedre, Martina Mazza, reconoce que "la Copa de la Reina es una experiencia única. Es nuestra primera clasificación y estamos trabajando duro para dar lo mejor de nosotras contra un rival tan fuerte como Granollers".

El último precedente entre estos dos equipos, que la próxima semana se volverán a medir en el mismo escenario con motivo de una jornada más de la Liga Guerreras Iberdrola, se corresponde con la primera vuelta del campeonato, cuando las catalanas se mostraron muy superiores a las saguntinas (25-37).

Con la seguridad de que el partido de este viernes será muy distinto, el ganador de esta eliminatoria se las verá el sábado con el vencedor del choque entre el Beti-Onak y el Atlético Guardés, mientras que la final se disputará el domingo (11.15 horas), todo en el Palau d'Esports de Granollers.

Cadete

Este paso adelante en su equipo de élite no está exento de otro hito histórico para la cantera del BM Morvedre, ya que su cadete disputará de forma paralela la Minicopa. Aunque su presencia es un premio por la clasificación del primer equipo, el grupo entrenado por José Bonet no solo lleva una trayectoria impecable en liga, sino que es una generación que ya ha dado muchas alegrías al club y no se conforma con ser un invitado de piedra.

Equipo cadete del BM Morvedre. / BM Morvedre

Su camino arrancará también el viernes, pero a las 10.30 horas frente al BM Porriño, seguirá ese mismo día (20.30 horas) frente al Rocasa y ya el sábado (12 horas) contra el Beti-Onak. En caso de quedar primero en esta liguilla se metería en la gran final del domingo a las 9 horas.