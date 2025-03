Julia Palanca: «Cuando haces algo que te gusta, el cansancio no importa»

A sus casi recién cumplidos once años, Julia Palanca Benito está viviendo el gran sueño de ser la Fallera Mayor Infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) 2025, un cargo que esta pequeña fallera perteneciente a la comisión La Marina quiso ostentar desde que reinase en su comisión en el año 2023. Amante de la gimnasia, deporte que practica pero que este año ha tenido que dejar un poco de lado, actualmente estudia 5º de Primaria en el colegio San Vicente Ferrer.

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial?

Ha sido un año increíble lleno de momentos inolvidables y muy emocionantes. Desde el primer día me he sentido muy afortunada de representar a todas las falleras y falleros de nuestra comarca de El Camp de Morvedre. He aprendido muchísimo y he disfrutado de cada uno de los actos con muchísima ilusión.

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

¡Espero vivirla al máximo! Sé que serán días intensos en los que no dormiré mucho y estaré la mayor parte del día ocupada, pero estoy deseando vivirlo todo y disfrutarlo: la plantà, las ofrendas, los castillos de fuegos artificiales y, sobre todo, de la compañía de todas las comisiones en las cuales tengo muchas amistades nuevas que me ha brindado el cargo.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

Sí, la cantidad de actos a los que asistimos y todo lo que mueve nuestra fiesta alrededor de nuestra ciudad yendo a otras ciudades. También me ha sorprendido el cariño de la gente, cómo te reciben con tanta ilusión y te hacen sentir especial así como en casa constantemente.

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir?

Sí que es verdad que son muy numerosos pero cada uno es diferente, así como especial. Al final, cuando haces algo que te gusta, el cansancio no importa. Además, a los que no era obligado que yo fuera, personalmente me prestaba voluntaria para ir, ¡no he querido perderme nada!

¿Cuál es el acto que espera con más ganas?

El 16 de marzo, los premios en Sagunt, por la emoción que despierta ese día. Ver el Camí Reial y alrededores llenos con todas las comisiones festejando, saltando, felices… es una tarde muy bonita en la que luego el pasacalle se llena de sentimiento y germanor. Además, no puedo dejarme tampoco la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados: es un momento mágico y muy emotivo: ver a todas las falleras y falleros llevando sus ramos con tanta devoción y sentimiento, se me pone la piel de gallina solo con pensarlo e imaginarlo.

¿Cómo es su relación con su compañera de reinado y sus Cortes de Honor?

¡Maravillosa! Desde el primer momento hemos sido como una gran familia. Con Teresa me llevo genial, coincidimos en un montón de cosas y siempre estamos sincronizadas sin hablarlo, tenemos un vínculo especial que espero que se mantenga para siempre. Con las Cortes de Honor hemos compartido momentos únicos y somos todas como hermanas. ¡Espero que esta nueva amistad entre todas perdure año tras año festejando y recordando nuestro 2025!

¿Qué destacaría de las fallas de El Camp de Morvedre?

Las fallas de la comarca destacan por el ambiente tan especial que se vive en cada comisión. Aquí las fallas se disfrutan con mucha pasión y cada una de ellas destaca por una u otra cosa que en su conjunto hace una fiesta fallera inmejorable que nada tiene que envidiar a otros sitios.

¿Cambiaría o añadiría alguna cosa en la fiesta actual de la comarca?

La verdad es que nuestras fallas son muy completas pero quizá añadiría más actividades para los niños como talleres falleros o más concursos dedicados a los infantiles.

Un deseo para estas Fallas

Que todos las vivamos con alegría y que el tiempo nos acompañe para disfrutar al máximo cada momento de la mejor fiesta del mundo.

Cuestionario más personal

• Un acto: Difícil elegir solo uno, Crida y Ofrenda.

• Un libro: Cualquiera de Harry Potter.

• Una canción: Sort de tu, de Oques Grasses.

• Una ciudad: París

• Una película: La Bella y la Bestia

• Tu vestido de fallera favorito: El de mi exaltación, una seda estrecha en color gris imperial con dibujo San Alfredo.

• Una Fallera Mayor de referencia: Marina Civera, Paula Nieto y Marina García. ¡Imposible quedarme solo con una!