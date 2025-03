Fallera Mayor de Morvedre: «Me encantaría que hubiera una falla municipal»

Tesón y constancia. Esas dos palabras podrían definir a la Fallera Mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Teresa Aparicio Matallín, que, tras algunos años intentándolo, finalmente llegó este 2025 en el que ha podido cumplir su gran sueño de ser la máxima representante de la fiesta josefina de la comarca. A sus 44 años, esta profesora de Matemáticas de Educación Secundaria y Bachillerato en el IES Camp de Morvedre, e integrante de la falla Luis Cendoya, está viviendo un reinado inolvidable.

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial para usted?

De manera muy intensa, disfrutando de cada acto de manera especial y agradecida a las fallas por permitirme vivirlo desde esta perspectiva.

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

Espero disfrutarla al máximo junto al mundo fallero de El Camp de Morvedre, que todos los actos transcurran con normalidad y armonía.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

El cariño recibido en todos los lugares a los que he acudido.

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir?

Tenemos la gran suerte de formar parte de una comarca repleta de actividad fallera en la que siempre cuentan con nuestra presencia. Además, son muchas más asociaciones no falleras las que también cuentan con nosotros en la realización de sus actos. Pero no solo acudimos a eventos de nuestra comarca, sino también a algunos del cap i casal o de otras localidades falleras como las pertenecientes al G8.

¿Cuál es el acto que espera con más ganas?

El acto que espero con más ilusión es la plantà, aunque este año no la viviré de manera activa, ya que las calles se llenarán de fallas marcando el inicio de nuestra semana fallera.

¿Cómo es su relación con su compañera de reinado y sus Cortes de Honor?

Considero que hemos tenido mucha suerte por coincidir, ya que las 14 nos llevamos muy bien. Julia es una niña inocente, alegre y con muchas ganas de aprender. La corte de honor infantil está formada por seis niñas educadas, divertidas y muy falleras. Los actos son mejores si ellas están presentes. Y mi corte de honor es maravillosa. Nunca habría podido encontrar una corte tan perfecta para mí, ya que pese a ser muy diferentes encajamos como si de las piezas de un puzzle se tratara. Formamos un gran equipo. Este año sin ellas no habría sido lo mismo y sé que nuestra relación será para siempre.

¿Qué destacaría de las fallas de El Camp de Morvedre?

La gran cantidad de actividades que realizan las comisiones durante todo el año y la “germanor” que nos une. Existe una rivalidad sana entre algunas comisiones, pero si una necesita algo, el resto se vuelca sin dudar.

¿Cambiaría o añadiría alguna cosa en la fiesta actual de la comarca?

Como persona soñadora que soy me encantaría que hubiera una falla municipal. Y puestos a pedir, un edificio con oficinas, un museo fallero en condiciones que pudiera visitarse durante todo el año y un auditorio donde realizar eventos varios, como por ejemplo, las presentaciones falleras.

Un deseo para estas Fallas

Que el buen tiempo nos acompañe, que transcurran con total normalidad y vivirlas en armonía con el vecindario.

Cuestionario más personal

- Un acto: la plantà

- Un libro: me encanta leer, por ello no podría quedarme solo con uno. Mis autores favoritos son Carmen Mola y Carlos Ruiz Zafón. Me gusta mucho el thiller en general y “13” de Steve Cavanagh es un libro que me enganchó especialmente. También me marcaron en su momento “Matilda” de Roald Dahl y “Marina” de Zafón.

- Una canción: “La reina del pop” de La Oreja de Van Gogh.

- Una ciudad: Valencia

- Una película: “Pretty Woman”

- Tu vestido de fallera favorito: no podría quedarme con uno, pero mi Virgen de Vallivana rosa es especial para mí.

- Una Fallera Mayor de referencia: muchas, pero me quedo con Chelo Tarazona (FJFS 1988), no solo por haber sido fallera mayor sino por ser una mujer que siempre ha trabajado por la fiesta. Verla trabajar en un entorno que parecía reservado para hombres me inspiró en mi adolescencia a querer ser como ella.