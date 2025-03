Nuevo malestar con las frecuencias del bus entre el Port de Sagunt y València

El servicio de autobús entre València y Sagunt sigue envuelto en la polémica. Mientras las denuncias de los usuarios por el servicio regular se acumulan, las críticas se centran ahora en los "recortes de los horarios" durante las Fallas, según Iniciativa Porteña (IP); algo que, sin embargo la Conselleria matiza.

El concejal de IP Eduardo Márquez señala concretamente a los servicios previstos el martes y el miércoles de esta semana, "coincidiendo con el mayor número de desplazamientos a València para disfrutar de los días grandes", cuando "las frecuencias se recortan casi un 50 %, pasando de 28 salidas a únicamente 16, algo completamente incomprensible".

Protesta de hace unos meses contra el servicio. / Daniel Tortajada

El segregacionista añade que, en la reunión mantenida hace unas semanas con la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), que gestiona este servicio, "pusimos encima de la mesa que no se redujeran los horarios en Fallas, pero demuestran muy poca voluntad por revertir la situación. No hace más que masificar un servicio ya colapsado".

Otras empresas públicas

Para ahondar en su denuncia, IP invita comparar la estrategia de otras empresas públicas, como la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de València, MetroValència o Renfe, que "aumentan sus frecuencias. Con el autobús al Puerto, nos encontramos con el casi contrario, con la reducción de horarios. Es una falta de respeto hacia los usuarios que ya sufren un problema estructural y que, pese a incrementar los refuerzos, vemos día tras días que son insuficientes".

Márquez señala que "mientras no se luche por nuevas alternativas de transporte público como el tren de Cercanías o el metro, perfectamente complementarios al sistema de autobuses, la situación no va a mejorar. Desde la Generalitat, el Ayuntamiento de Sagunto o el Ministerio de Transporte se deben poner manos a la obra".

Expediciones dobladas

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio justifican que "en los días no lectivos, el horario es distinto. Lógicamente, por poner un ejemplo, hay menos servicio a primera hora de la mañana. Lo importante no es si se reducen o no las frecuencias. Lo que se está haciendo es doblar las expediciones, es decir, si, por ejemplo, un autobús ha de salir a las 11, se envían dos vehículos, con lo cual, aparentemente, es una expedición, pero se están enviando dos autobuses".

En palabras a Levante-EMV, estas mismas fuentes añaden que, por estas fechas falleras, "también se tienen conductores en espera y, si en un determinado horario no basta con los autobuses de refuerzo, se añade otro. Como hemos anunciado, se ha reforzado el servicio para atender la demanda extraordinaria de las fallas".