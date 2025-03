Esperit de gran ciutat i sentiment d'un gran poble

Sagunt i Port, Port i Sagunt, en tots dos nuclis gaudim d'unes falles espectaculars en tots els sentits, i m'atrevisc a dir que úniques també ho són, ja que les falles de la nostra ciutat van més enllà.

Són especials perquè tenen l'esperit d'una gran ciutat i el sentiment d'un gran poble. Qui no coneix a algú de la falla El Mocador? El Palleter? Els Vents? La Vila? No hi ha cap dubte que totes les comissions conformen una gran família i, el més important i característic, és que tot aquest sentir és transmés a la resta de veïns i veïnes que veiem la Festa d'una posició externa, però, que gràcies al sentiment d'un gran poble com a la passió que el conjunt de fallers i falleres fiqueu en l'ornamentació, en els monuments i en el dia a dia de la setmana fallera, feu que la resta puga'm vibrar tant com si fórem un més de la colla.

Finalitze les meues segones falles com a regidor i puc dir que viure la Festa d'aquesta banda està sent gaire bé molt interessant i especial.

És d'agrair com la Junta, l'actual com l'anterior, han treballat de manera incansable i amb tot l'esforç del món perquè tot siga perfecte. Juntes diferents que han tingut en tot moment un mateix objectiu; que les falles de la nostra ciutat continuen sent la flama que any darrere any fa gaudir a la ciutat.

Un objectiu comú que comporta que cadascú dels membres de la Junta s'entreguen en cos i ànima perquè les falleres majors i la seua cort d'honor puguen viure un any inoblidable, que és com ha de ser.

Unes falleres majors, Teresa i Júlia, que ens han fet emocionar-nos des de la telefonada per comunicar que anaven a ser les reines de la Festa, a les emotives i especials albaes i finalitzant amb unes Falles, que de segur, quedaran per sempre dins de la seua memòria. Gràcies per continuar fent gran la nostra Festa.

També gràcies a totes les comissions per treballar tan intensament per unes falles comparables a d'altres grans ciutats, però, a la vegada sent una gran Festa del poble on tots, tant els que hi esteu en primera línia com els que estem en un segon pla, gaudim al màxim amb vosaltres.

Què vixquen les falles de la nostra ciutat!