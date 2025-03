El PP de Sagunt denuncia el "abandono" de la urbanización Fusión

El estado que presenta la zona de "Fusión" situada entre los dos principales núcleos de Sagunt ha sido blanco de las críticas del grupo municipal del PP, que denuncia el "abandono" de esta zona urbanizada desde hace años, donde son escasas las parcelas edificadas y aún hay espacio libre para construir más de 2.500 viviendas, así como obras de urbanización pendientes de concluir.

El concejal del PP Antonino Muñoz asegura haber comprobado en primera persona "la triste situación de la zona: desolación absoluta, malas hierbas y suciedad, aceras agrietadas, solares sin vallar…".

Además, ha criticado la "inacción" del gobierno local: “El actual estado de Fusión es de una total degradación y no es de hace unos meses, los vecinos y vecinas llevan más de 8 años reclamando una solución a los y las que gobiernan, que no han tenido la decencia de comprobar el estado de Fusión y aún más, ponerse a trabajar para acondicionar la zona y no tratar a unos vecinos de segunda y a otros de primera”.

Acera agrietada. / PP de Sagunt

Muñoz, insiste: “Es muy triste la desolación en la zona y la vegetación ocupa las aceras. Por no hablar de la peligrosidad de la zona con parcelas sin vallar, papeleras rotas y tiradas en el asfalto, basura por las calles y ramas y arbustos por el suelo. Entendemos a la perfección su preocupación absoluta ante el total abandono de la zona de la ciudad y no entendemos cómo el alcalde no ha tomado medidas”.

Suciedad fuera del contenedor. / PP de Sagunt

"Descontento generalizado"

“Es una pena que este barrio y otros muchos de nuestra ciudad se encuentren en este estado de abandono. Cada vez son más constantes las quejas que nos llegan de la ciudadanía sobre el estado de nuestro municipio. Hace falta más limpieza y mantenimiento, lo que ha originado un descontento generalizado entre nuestros vecinos y vecinas. Y no es para menos, tenemos un verdadero problema, derivado de las pocas ganas de este equipo que nos gobierna”, lamenta el concejal del PP.

Solar sin vallar y lleno de desperdicios. / PP de Sagunt

Antonino Muñoz concluye: “Es hora de exigir soluciones y es hora de que el alcalde, Darío Moreno, escuche y cuide a nuestra ciudadanía. Lo venimos denunciando desde hace tiempo, la gestión durante 8 años es nula. Y eso nuestros ciudadanos, ya lo están viendo”.