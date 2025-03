«Nuestra prioridad es volver lo antes posible a Asobal»

El actual entrenador del primer equipo del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, seguirá al frente de él hasta el año 2028. Un nuevo contrato que se anunció bajo la fórmula de dos temporadas fijas (2025-2026 y 2026-2027) y la opción de una más prorrogable de cara al curso 2027-2028.

La renovación del técnico de Tortosa se presentó en el Pabellón Port de Sagunt, en un acto con el recientemente nombrado nuevo presidente del club, Carlos Argente, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón. También acudieron su representante, Juan Alemany, y parte de su cuerpo técnico e integrantes de la nueva junta directiva.

«Nuestra prioridad es volver lo antes posible a la Liga Plenitude Asobal, debe ser nuestro horizonte y queremos hacerlo con la cantera como uno de nuestros pilares fundamentales. El club está en la misma línea que yo, y estos son algunos de los motivos por los que me he quedado aquí. En 2028, me gustaría poder renovar por tres temporadas más con los objetivos cumplidos», cuenta Toni Malla.

«Un proyecto se empieza desde la fábrica de la ilusión, y en el aspecto deportivo, el representante más importante de ella es el entrenador del primer equipo. Toda la nueva junta directiva al unánime teníamos claro que debía seguir siendo nuestra apuesta», defiende Carlos Argente.

«Desde el Ayuntamiento de Sagunto, creemos que las primeras decisiones que está tomando la nueva junta directiva están siendo muy acertadas. No es normal encontrar entrenadores que se involucren más allá de por lo que se le ha contratado, y él es uno de ellos con la escuela. Estoy seguro de que gracias a su figura vendrán los mejores de los éxitos para el club en los próximos años», concluye el concejal de Deportes, Javier Timón.

Primer gran anuncio

La renovación de Toni Malla es el primer gran anuncio en cuanto a nivel deportivo se refiere de la nueva junta directiva. En los próximos días, se dará a conocer también el nuevo director deportivo, que será el sustituto a su vez de Toni Malla, el cual compaginaba este cargo con el de entrenador.