Clamor contra el "desastroso" estado de un campo de fútbol en el Port de Sagunt

La reciente reinauguración del Nou Morvedre con su renovado césped artificial no deja atrás todos los problemas que arrastran las instalaciones deportivas de Sagunt. Concretamente sobre los campos de fútbol y las reivindicaciones más recientes, el Sagunto FB ha conseguido algunos avances, pero el CF Mare Nostrum no puede decir lo mismo.

Estado de un aspersor en pleno terreno de juego. / Daniel Tortajada

Un portavoz resume el sentir del club sobre el estado del terreno de juego de San Francisco de Borja en el Port de Sagunt, uno de los pocos que quedan en la comarca de césped natural o tierra: "Clama al cielo. Está peor que cuando empezamos nuestras reclamaciones. Caen cuatro gotas y no se puede entrenar, pero cuando no llueve es un secarral propio de los años 80. Cuando vemos que en otros campos hacen mejoras, no nos invade un sentimiento de envidia, sino de rabia. La gente está caliente y quiere volver a movilizarse".

Sin mantenimiento

El presidente del Mare Nostrum, Antonio Marín, no rebaja el tono de la queja: "Es un desastre. Desde que acabó la empresa que hizo la última resiembra, el ayuntamiento no ha hecho ningún mantenimiento". El máximo mandatario del modesto club porteño añade que "unas semanas después de que nos dieran el campo, salieron unos bultos y parecía el desierto del Sáhara".

Banquillo y entorno del terreno de juego. / Daniel Tortajada

Los problemas con el campo han tenido como consecuencia directa "que nos estamos quedando sin futbolistas". Y es que Marín recuerda que no hace mucho "teníamos una estructura parecida a la del Biensa con hasta 11 equipos de fútbol 8, pero ahora apenas contamos con cinco". El presidente del Mare Nostrum confirma que "estamos dispuestos a empezar de nuevo la batalla", en referencia a las movilizaciones que desembocaron en un acuerdo plenario en febrero de 2023.

Acuerdo plenario

En aquella ocasión, el ayuntamiento acordó, a propuesta del propio club por medio de Iniciativa Porteña, la instalación de césped artificial después de dar una última oportunidad al natural. Así lo aseguró el alcalde, Darío Moreno, quien achacó esta tentativa final a circunstancias contractuales, y el concejal de Deportes, Javier Timón, quien apeló a cuestiones técnicas, al tiempo que revelaba la reserva de partidas genéricas en aquel presupuesto de 2023 para iniciar la tramitación de la instalación de la superficie sintética en el campo de San Francisco de Borja.

"Solo pedimos que se cumpla aquel acuerdo plenario", que se aprobó por unanimidad, según recuerdan desde el CF Mare Nostrum.

Aspersor dañado

Sobre las últimas reivindicaciones del club, fuentes municipales señalan que "desde el departamento se están acometiendo determinadas actuaciones de mantenimiento ordinario. Entre ellas -detallan desde el Ayuntamiento de Sagunt-, se ha pedido un aspersor que estaba dañado y se realizará el tratamiento habitual al campo".