Un guía institucional para el monumento nacional de Torres Torres

La demanda de visitas a los Baños Árabes de Torres Torres y la falta de presupuesto para poder contratar un guía turístico para realizarlas ha llevado al alcalde, Javier Peris (PP), a hacerlas él mismo.

Esta alternativa, que es posible gracias a su formación como arquitecto técnico y a su conocimiento sobre el patrimonio de la localidad, ha permitido tener este monumento nacional abierto los fines de semana durante prácticamente todo el año; "de no haber cogido el toro por los cuernos, no hubiera sido así y estarían cerrados. Lo he hecho porque es un patrimonio que debe darse a conocer y Torres Torres no puede permitirse tenerlos cerrados", explicaba.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto, el presidente de la corporación adelantaba que un guía le cuesta al mes al Ayuntamiento de Torres Torres sobre mil euros, "cantidad que no podemos permitirnos pagar si no es a través de subvenciones". Una ayuda que están esperando recibir de la administración autonómica para este mes de abril, lo que facilitará que los Baños Árabes puedan abrir al público todos los días entre semana, en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, fechas en las que la localidad recibe más visitantes y los baños suelen ser un reclamo para estos.

La idea es que las visitas también puedan incorporar otros monumentos como el Castillo con el objetivo de que estas puedan ser un revulsivo para la economía local, añadía el alcalde.

Durante estos últimos meses son varias las excursiones que se han atendido durante los fines de semana, "hemos tenido grupos de 30 y 40 personas, por lo que estas tienen que duplicarse, ya que el recinto solo es visitable para máximo 15 personas," aclaraba el primer edil.

Peris espera que con el nuevo empuje que se le han dado a las redes sociales, los Baños "sean un gran reclamo turístico para nuestro pueblo y podamos dar a conocer la importancia que tienen, ya que son uno de los mejores conservados de España", terminaba.