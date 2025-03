Vecinos del Port de Sagunt recogen firmas contra los polémicos cambios urbanísticos

La campaña emprendida por Iniciativa Porteña (IP) para informar barrio por barrio de las consecuencias del "pelotazo" urbanístico aprobado hace casi medio año por el gobierno de Sagunt ya da sus frutos. Después de que algún vecindario mostrara su intención de movilizarse por los incrementos en la edificabilidad de varios sectores, este jueves se puso en marcha una recogida de firmas en cada una de las zonas del Port afectadas, según informan los segregacionistas y ratifican desde la Federación Vecinal del Camp de Morvedre.

A la hora de pedir el apoyo, los impulsores muestran su "más enérgico rechazo" al expediente que dio luz verde a las 19 modificaciones urbanísticas, que implican "incrementos en la edificabilidad, con bloques de 10 alturas en diversos ámbitos, lo que supondrá la masificación, tanto en población como en vehículos, sin mejoras en la prestación de los servicios, lo que supondrá una importante merma en la calidad de vida de los residentes", según el encabezamiento del formulario para recoger las firmas.

Desde la federación, su presidente, Ricardo Fernández, añade que "no es ya solo que pidamos explicaciones, porque vamos a ciegas, sino que resulta una aberración que no se nos hayan consultado estos cambios. Parece que estas medidas son reurbanizaciones al gusto del constructor, porque no contemplan la necesaria ampliación de infraestructuras para prestar los servicios educativos, sanitarios o deportivos, además de aparcamientos".

Escasez de vivienda

Estos argumentos son los mismos que empleó la oposición para mostrarse contraria a las modificaciones contempladas en el expediente, mientras desde el gobierno municipal se justificó en la falta de desarrollo de estos sectores con las anteriores condiciones, en un contexto de escasez de vivienda disponible.

Una votación del pleno de octubre en el que se adoptaron los acuerdos urbanísticos. / Daniel Tortajada

En su afán por hacer llegar la información a estos barrios, IP tuvo esta semana una cita con residentes en las unidades de ejecución 6, 7 y 8, más conocido como el barrio de Ferroland, a quienes se trasladó el "despropósito" aprobado por el gobierno de Sagunt. En este caso, las previsiones del plan general de ordenación urbana (PGOU), aprobado en 1992, contemplaban 361 viviendas, una edificabilidad ligeramente inferior a los 40.000 metros cuadrados/techo y bloques de entre tres y seis alturas.

De 361 a 849 apartamentos

Tras los cambios impulsados por el gobierno de Sagunt, en estas unidades tienen cabida 849 apartamentos, un 135 % más, con un aprovechamiento de casi 57.000 metros cuadrados/techo, un 43,5 % por encima, en ocho alturas. Según las estimaciones de IP, estos incrementos supondrán "casi 2.000 nuevos vecinos con más de 1.300 vehículos", en un sector en el que "no hay reserva obligatoria para aparcamientos", de tal forma que "se saturará y masificará un barrio con predominio de viviendas en planta baja", en palabras del portavoz segregacionista, Manuel González.

Según el expediente que sirvió para impulsar estas modificaciones, estas tres unidades de ejecución se han convertido en "una bolsa de suelo con aspecto de abandono en el borde de la trama del núcleo urbano de El Puerto de Sagunto. El programa de actuación integrada, adjudicado en 2005, fue resuelto en 2009 por inactividad del agente urbanizador. El porcentaje de obra ejecutado giraba en torno al 50 %, pero ha degenerado por su falta de remate y abandono".

Poco atractivo

En un argumento que se repite para el resto de sectores, en estos más de 15 años "no ha habido iniciativas para subrogarse en la condición de agente urbanizador para su desarrollo en los términos en que figura aprobado administrativamente, lo que hace presuponer el poco atractivo de las previsiones del PGOU. El estado de abandono en plena trama urbana es evidente y no se aprecian indicios de que se pretenda su desarrollo".

Así, este informe del área de Planeamiento Urbanístico señala que "las posibilidades legales abiertas por la nueva regulación vigente permiten potenciar las posibilidades de ámbitos que objetivamente se encuentren dentro del supuesto de hecho de dichos preceptos".

Sin contraprestaciones

Sin poner en duda estas afirmaciones, la oposición en Sagunt y particularmente IP se han quejado principalmente porque este mayor aprovechamiento "no van a acompañado de mejoras o cesiones para crear zonas verdes o atender cuestiones sanitarias, educativas o de movilidad, ya deficitarias y que se agravarán si no se prevén de cara al futuro", apunta González.

Con la vía abierta de las alegaciones presentadas en la dirección general de Urbanismo de la Generalitat para que frene estas modificaciones, el segregacionista adelanta que "seguiremos informando barrio a barrio, pero no descartamos una gran audiencia pública con todos los afectados, en la que esperamos concretar los pasos para paralizar este pelotazo urbanístico del PSOE y EU".