La pérdida de una subvención genera malestar en Benifairó de les Valls

"El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls (PSOE y Junts per Benifairó) ha perdido la ayuda económica destinada a entidades locales para el ejercicio 2024, correspondiente al Plan Corresponsables, por un importe de 17.720 euros".

Así lo ha denunciado públicamente María José Peiró, portavoz del Grupo Popular en el consistorio rifeño, además de ponerlo de manifiesto en el último pleno ordinario de la corporación municipal, tal y como ha podido conocer Levante-EMV.

Según Peiró, Benifairó se queda sin la ayuda de la Dirección General de Igualdad al no presentar la documentación requerida, específicamente la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda de la Generalitat, explicaba. "El 14 de agosto de 2024, el Ayuntamiento presentó la solicitud para acceder a esta subvención. Sin embargo, la falta de seguimiento durante los últimos meses en las publicaciones y requerimientos por parte de la Dirección General de Igualdad y del Instituto de Mujeres ha llevado a la pérdida de esta importante ayuda", afirmaba.

Mes de agosto

Aunque el alcalde de la localidad, Toni Sanfrancisco no desmiente lo ocurrido, sí explica que la petición de documentación al ayuntamiento se realiza "a través de la web junto a otros ayuntamientos" y no por otros canales oficiales. "Nos pilló en el mes de agosto, sin secretario, la gente de vacaciones y se nos pasó". Ante lo sucedido, el presidente de la corporación cuenta que se presentaron alegaciones, "que no se admitieron y, posteriormente, se puso un recurso que también denegaron", añadía

Para la edil popular, "como consecuencia de este descuido y la falta de gestión adecuada, serán los vecinos de Benifairó de les Valls quienes paguen con sus impuestos las consecuencias de esta mala gestión. La pérdida de esta subvención no solo afecta al Ayuntamiento, sino que repercute directamente en la comunidad, que se verá privada de recursos que podrían haber beneficiado a diversas iniciativas locales", lamentaba.

La portavoz del PP insistía en que "esto es una muestra más de la desidia y dejadez del equipo de gobierno socialista. La falta de atención a los plazos y requisitos necesarios para acceder a estas ayudas demuestra una gestión ineficaz que perjudica a nuestros vecinos. Es inaceptable que la comunidad pague las consecuencias de la falta de diligencia de quienes están al frente del ayuntamiento”, terminaba.